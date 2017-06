Vivez la Course des Crêtes en direct sur France Bleu Pays Basque

Du 30 juin au 1er juillet, vivez la 42ème édition de la Course des Crêtes, évènement sportif incontournable du début de l'été au Pays Basque.

Depuis plus de 40 ans, le village d'Espelette est le point de départ la Course des Crêtes, un évènement sportif et festif qui attire des milliers de coureurs qui arpentent les plus sentiers du Pays Basque.

Course des Crêtes - Yvan Arnaud

Différentes épreuves sont proposées aux participants durant ces 2 jours:

une course nocturne (7,5 km)

des randonnées gratuites (15,5 km)

une marche miam-miam (16,7 km)

une course de 26 km

une marche nordique de 14 km

une course de 20 km

une course de 14 km

une course de 7 km (sans classement).

Course des Crêtes - Napurrak

Au programme:

Vendredi 30 juin :

09h00 : Retrait des dossards.

20h00 : Fin des inscriptions pour la course nocturne (Max 200 concurrents).

22h30 : Course nocturne d'Espelette au Sommet du Mondarain (7,5 km). Maximum 200 coureurs.

Retour à pied sur Espelette sur 1km, puis navettes. Si vous le souhaitez demander de vous amener aux douches.

Buffet offert aux participants sous le marché couvert, avant ou après les douches : agneau broutard à la plancha

01h00 : Fin des massages et fin des douches.

Samedi 1er juillet :

09h00 : Ouverture des guichets, retrait des dossards.

10h50 : Départ de la rando gratuite Joëlettes.

11h00 - 12h : Départ de la Marche MIAM-MIAM (payante) : 16,7 km avec repas dans une bergerie, en mode stabulation libre avec animation (mi-parcours environ).

11h -12h : Départ de la rando gratuite en autosuffisance (15,5 km environ donc prévoir de quoi manger et boire).

11h15 : rando guidée (voir "actualités")

13h15 : Départ de la course nordique 14 km, avec bâtons spécifiques nordiques obligatoires.

13h30 : Départ du 26 km (sans bâtons).

14h15 : Départ du 20 km (sans bâtons).

14h30 : Départ du 14 km (sans bâtons).

15h30 : Départ du 7 km (sans bâtons et sans classement).

REMISE DES TROPHÉES SCRATCH IMMÉDIATE. Les autres trophées seront expédiés par courrier postal.

Animations d’attente autour du chapiteau et dans les rues.

20H30 : Maxi-Repas des Crêtes. Dîner basque avec musique, chants, danses.

Pour mise en conformité avec arrêté préfectoral : TRAITEMENT SPÉCIFIQUE CAPITAINE DE SOIRÉE - NAVETTE GRATUITE POUR RETOUR DE FÊTE (de 1h30 à 5h du matin sur 25km à la ronde).

France Bleu Pays Basque en direct depuis Espelette.

Samedi 1er juillet, retrouvez Thierry Duchadeuil et de nombreux invités depuis le studio de France Bleu Pays Basque - pour vivre la 42ème édition de la Course des Crêtes de l'intérieur.