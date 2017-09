Vivez la Foire du Dauphiné en direct tous les jours sur France Bleu Drôme Ardèche

C'est l'événement de la rentrée. La Foire du Dauphiné attire chaque année plus de 100 000 visiteurs. En partenariat avec France Bleu Drôme Ardèche, les organisateurs vous proposent une sélection des meilleures enseignes locales et régionales et une programme de divertissements de qualité.

Du 30 septembre au 8 octobre, France Bleu Drôme Ardèche vous accueille sur son espace (derrière la scène) pour vous faire gagner des centaines de cadeaux, dont de savoureux produits du terroir proposés par l'Huilerie Richard, le CIVAM ainsi que des plants de rosiers du Parnier Fleuri d'Etoile sur Rhône.

Les cadeaux à gagner © Radio France - France Bleu

Jouez avec notre borne interactive de 10h à 19h

Emmanuelle André, directrice de la Foire du Dauphiné, tente sa chance... © Radio France - France Bleu

Et par tirage au sort, gagnez l'un des deux séjours de 4 jours pour 2 personnes, tout compris, à Rome ou à Amsterdam, offerts par les Voyages Ginhoux