Vivez la première nocturne du Parc Walygator avec France Bleu Lorraine

La saison 2017 est déjà bien lancée au Parc Walygator de Maizières-les-Metz ! Les 41 attractions et spectacles renouvelés font le bonheur des petits mais aussi des grands, sans oublier des nouveautés. France Bleu Lorraine vous invite à la première nocturne du parc ce vendredi 23 juin.

En Moselle, le bonheur n'est pas bien loin. Il est basé à Maizières-les-Metz, possède une jolie mascotte verte et peut aussi bien décoiffer, surprendre, faire rire ou faire frissonner. Il s'agit bien sûr du plus célèbre des parcs mosellans, Walygator Parc. 41 attractions, spectacles et animations dont le fameux "Monster", l'un des plus gros grand huit inversé d'Europe.

Ecoutez France Bleu Lorraine et gagnez vos places

Retrouvez France Bleu Lorraine en direct de Walygator ce vendredi 23 juin dès 16h00 pour une émission spéciale en direct. Nous fêterons ensemble la première ouverture nocturne du parc et, pour l'occasion, vous serez nos invités exceptionnels !

France Bleu, toujours partenaire de vos loisirs !

Les nouveautés 2017