Vivez la Saint Louis 2017 avec France Bleu Hérault

Du 17 au 22 Août Sète vit au rythme de la Saint Louis.

La "Saint Louis" est la fête patronale de Sète. La prochaine sera la 275e depuis la création du port le 29 juillet 1666, jour qui fut également consacré au premier tournoi de joutes à Sète. Depuis, la Fête de la Saint Louis avec ses tournois de joutes, demeure le grand événement de l’année et rythme la vie des sétois. Avec plus de 70 spectacles de rues et autres bodegas, la ville connaît alors une ambiance délirante...

Du 17 au 22 août, la Ville va vivre à l’heure des chevaliers blancs de la tintaine. Quantité d’événements sous le signe de la convivialité viendront enrichir cette exceptionnelle semaine de liesse populaire. Cette année, la ville de Sète a choisi de rendre hommage à la célèbre réalisatrice Agnès Varda, la plus sétoise des cinéastes.

France Bleu Hérault, partenaire de la Saint Louis, en direct le 21/08

- De 9h à 12h, place de la Mairie

- Retransmission des finales de joutes depuis le cadre Royal