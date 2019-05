Vivez la Solitaire Urgo/Le Figaro sur France Bleu Loire Océan

Nantes, France

Avant le départ de la solitaire Urgo/Le Figaro, retrouvez le portrait des différents skippers sur France Bleu Loire Océan

C'est une première, les 47 inscrits et préinscrits à l'édition 2019 de la Solitaire Urgo Le Figaro partent de Nantes pour une parade jusqu'à Saint-Nazaire. Cinq femmes sur les trente-six inscrits, six anciens vainqueurs à nouveau au départ : Alain Gautier, Jérémie Beyou, Yann Eliès, Michel Desjoyeaux, Armel Le Cleac'h et Charles Caudrelier. Enfin, quatorze petits nouveaux tenteront de se faire une place au milieu de ces prestigieux anciens.

Emission spéciale, dimanche 2 juin sur France Bleu Loire Océan, avec la diffusion, entre 7h00 et 15h30, des portrait de 8 skippers de cette course mythique en solitaire...

Soyez de bonne heure sur les quais de Nantes pour assister au départ des bateaux le dimanche 2 juin à partir de 8h30. Ils navigueront jusqu'à Pornichet pour un départ officiel de la course sous le pont de Saint-Nazaire à 16h10.

Portrait des skippers de la solitaire Urgo/Le Figaro, dimanche 2 juin, de 7h00 à 15h30, sur France Bleu Loire Océan

