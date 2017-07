Vivez la Vita Romana au Parc Archéologique de Bliesbruck-Reinheim avec France Bleu Lorraine

Du 12 au 15 août, plongez dans l'histoire antique, au temps des Romains : combats de gladiateurs, courses de char, atelier et artisanat vous attendent au parc archéologique de Bliesbruck-Reinheim. France Bleu Lorraine vous offre vos places pour cet événement exceptionnel !

Quatre jours à l'heure romaine !

Du 12 au 15 août, le Parc archéologique européen de Bliesbruck- Reinheim vivra à l’heure romaine. Vita Romana revient pour une nouvelle édition qui mettra le cheval à l’honneur.

Au programme : courses de char, spectacles de gladiateurs, ateliers, artisanat, musiques et danses antiques, et aussi le retour de la compagnie La Salamandre avec un spectacle tout feu tout flammes !

La Cie La Salamandre va vous époustoufler ! - ©F. Doncourt

Des combats plus vrais que nature ! - ©F. Doncourt

Le cheval à l'honneur pour cette édition 2017

Cette année, trois troupes vont se relayer durant les quatre jours pour faire découvrir la place du cheval dans la société antique : les « Attelages du Pays d’Arles » et leurs spectaculaires courses de chars antiques, les « Portes de l’Histoire » et leur spectacle inédit de gladiature montée ainsi que leurs ateliers sur l’artisanat du métal et le soin du cheval, et un cavalier romain qui présentera des manœuvres militaires à cheval.

Impressionnantes courses de chars ! - ©F. Doncourt

Les temps forts de Vita Romana

Combats de gladiateurs et gladiatrices par la Compagnie ACTA: samedi et dimanche, ce sont de véritables démonstrations non seulement techniques, mais aussi très physiques qui vous seront présentées.

par la Compagnie ACTA: samedi et dimanche, ce sont de véritables démonstrations non seulement techniques, mais aussi très physiques qui vous seront présentées. Démonstrations de souffleurs de verre antique par Les Infondus : lundi et mardi, ces deux passionnés vous expliqueront tout le travail des verriers et réaliseront des objets gallo-romains tels qu'ils ont pu être retrouvés lors de fouilles archéologiques.

par Les Infondus : lundi et mardi, ces deux passionnés vous expliqueront tout le travail des verriers et réaliseront des objets gallo-romains tels qu'ils ont pu être retrouvés lors de fouilles archéologiques. Spectacle de feu "SIX" par la Cie La Salamandre : lundi 14 août à 21h30, ne ratez pas ce spectacle qui allie différentes disciplines corporelles comme les arts martiaux, la danse, l'acrobatie et bien sûr la maîtrise du feu.

par la Cie La Salamandre : lundi 14 août à 21h30, ne ratez pas ce spectacle qui allie différentes disciplines corporelles comme les arts martiaux, la danse, l'acrobatie et bien sûr la maîtrise du feu. Musiques et danses antiques par Gallia Musica : Cette formation musicale rythmera le week-end au son des musiques et des danses antiques, extraites du conte musical « La Lyre d’Apollon ».

