Vivez le comice agricole de Feurs dans la Loire avec France Bleu Saint-Etienne Loire

La 133e édition du comice agricole de Feurs se déroule du 24 au 27 mars. Cette foire agricole rencontre chaque année un public nombreux. France Bleu Saint-Etienne Loire vous fait vivre l'évènement en s'installant durant 2 jours au coeur de la manifestation.

France Bleu Saint-Etienne Loire en direct

Les samedi 25 et dimanche 26 mars, France Bleu Saint-Étienne Loire installe son studio au coeur de la foire. Au programme : visite du Comice, cuisine en direct, découverte des producteurs, des jeux et des cadeaux .

Le comice agricole de Feurs

Depuis la fin du 19e siècle, la ville de Feurs, très active en matière d’agriculture et autres activités agroalimentaires, accueille chaque année, 3 semaines avant le week-end de Pâques, une manifestation baptisée « comice ». Très vite, entre les deux premières guerres mondiales, le comice comptait plus de 250 bovins inscrits à la vente. Aussi, les partenaires du monde agricole, au premier rang desquels les marchands de matériel, se sont mobilisés pour exposer leurs machines et notamment les innovations.

La vache est l'animal emblématique de la Loire et la charolaise la plus élevée. © Getty

Jusqu’au début des années quatre-vingt, le comice était organisé par l’association du même nom. Toujours très active, celle-ci se charge encore aujourd’hui d’organiser le concours d’animaux de boucherie, la ville mettant en place une foire/exposition dans son centre-ville qui accueille les meilleures années 400 exposants et plus de 70 000 visiteurs.