Vivez le concert privé de France Bleu Pays Basque à L'Atabal de Biarritz

Le 19 janvier dernier, L'Atabal de Biarritz vibrait au son des artistes du Pays Basque présents dans le cadre du 1er concert privé proposé par France Bleu Pays Basque. David Cairol, Kepa, Nico'o & The Kapiolani Boyz et Petit Fantôme ont enchanté les auditeurs présents sur place.

Vous avez manqué l'évènement? Pas de souci, France Bleu Pays Basque vous propose de vivre - ou de revivre - cette soirée exceptionnelle au travers de 4 émissions spéciales.

David Cairol c'est de la Soul, de la Pop et des influences afro-caribéennes, sur fond de textes ciselés. Un artiste charismatique, une musique remplie d'âme. Il a profité de son passage à cette première édition de l'Atabal Live pour présenter son dernier album. "U.N.I", un opus qui se veut à l'image de l'artiste: solaire et rassembleur. David vous embarque dans son univers musical le dimanche 23 avril de 18h à 19h sur France Bleu Pays Basque.

David Cairol - MVLPROD

KEPA, chanteur et musicien bayonnais de 28 ans, nous emmène dans son monde musical qu'il appelle du Power Blues, un mélange de blues rural et rock'n'roll minimaliste. C'est un "one man band" qui vous propulse sur les bords du Mississippi sans que l'on ait bougé. Un vrai show dans lequel Kepa recycle et ravive la vieille âme du blues dans une transe rythmée, à coup de picking et slide sur des guitares Dobro taillée dans l'acier. Un voyage hypnotique prévu le dimanche 30 avril de 18h à 19h.

Kepa - MVLPROD

Petit Fantôme - l'une des révélations de 2017 - et son univers particulier.

Petit fantôme - MVLPROD

C'est Nico'o and The Kapiolani Boyz, un quatuor qui mixe avec puissance le folk, le reggae, le funk et la musique du pacifique a ouvert le bal. Émission à écouter et réécouter sans modération.