Vivez le Morgenstreich 2019, le carnaval bâlois, en images avec France Bleu Elsass

Haut-Rhin, France

Le carnaval de Bâle démarre de manière singulière avec le Morgenstreich, le lundi suivant le mercredi des Cendres. A 4h du matin, les cliques se mettent en marche aux quatre coins de la ville, à la lumière des seules lanternes qu'elles portent sur la tête, et au son des fifres et des tambours. Près de 12 000 participants défilent dans la ville. Confettis, oranges, mimosa, roses, bonbons, et toutes sortes de choses sont distribués par centaines… par milliers de kilos ! Dans les restaurants est servie la fameuse soupe de farine dont Simone Morgenthaler vous confie la recette. Le carnaval de Bâle, c'est du 11 au 13 mars 2019.

France Bleu vous fait vivre le lancement du Morgenstreich

Jonathan Wahl s'est levé très tôt pour être sur place à Bâle pour le lancement du Morgenstreich, le très connu carnaval de Bâle. C'est le plus grand carnaval de Suisse, il dure exactement 72 heures, de lundi 4h au jeudi 4h. Jonathan se balade parmi les cliques qui défilent à la lumière des lanternes et aux sons des fifres. Parmi les dizaines de milliers de spectateurs et les 470 cliques présentes, les visiteurs et carnavaliers français et alsaciens sont nombreux.

Rendez-vous le 11 mars dès 4h pour vivre le Morgenstreich en images sur la page Facebook de France Bleu Elsass.

Au programme du Carnaval de Bâle 2019

Lundi dès 4h du matin : Le Morgenstreich du Carnaval de Bâle

Lundi et mercredi à 13h30 : Grand cortège dans les rues de Bâle, par les chars, les groupes, les cliques, les Guggenmusik...

Du lundi au mercredi : Les lanternes du Morgenstreich sont exposées sur la Münsterplatz

Mardi : Carnaval des enfants à Bâle

Mardi de 19h30 à 23h : Concert des groupes de Guggenmusik (de la Foire à la Marktplatz ou à la Barfüsserplatz, en passant par la Clarastrasse)