Vivez le Moselle Open 2017 avec France Bleu Lorraine

Le Moselle Open est né autour de la passion commune pour un sport, le tennis, et d’un attachement fort à tout un département et une ville. Une équipe nouvelle mais toujours passionnée, qui a renouvelé sa confiance à l'ancien tennisman professionnel et encore aujourd'hui directeur du tournoi, le messin Julien Boutter.

Après avoir failli être vendu et délocalisé à Taïwan, le tournoi de tennis ATP 250 ne quittera heureusement pas les terres mosellanes et promet encore de grands matches et de belles victoires, comme chaque année depuis sa création en 2003.

France Bleu Lorraine, partenaire officiel

Un troisième trophée à portée de main pour Tsonga (2015) © Maxppp - PhotoPQR / Le Républicain Lorrain / Pascal Brocard

Les premiers noms dévoilés !

Les noms des premiers participants ont été dévoilés en mars dernier lors de la soirée de présentation de l'édition 2017, et non des moindres ! David Goffin, vainqueur de l'édition 2014 et 12ème du classement ATP mais également le français Lucas Pouille qui viendra remettre son titre en jeu.

Et pour ne rien rater du tournoi

