Vivez le salon de l'agriculture 2019 à Tarbes avec France Bleu Béarn

Ecoutez les émissions de France bleu Béarn en direct du salon de l'agriculture au Parc des Expositions de Tarbes du 7 au 10 mars 2019

France Bleu Béarn installe ses studios au Parc des Expositions de Tarbes du 7 au 10 mars 2019 pour vous faire vivre le salon de l'agriculture 2019.

Notez bien les rendez-vous des émissions en direct pour les matinées de jeudi 7 et vendredi 8 mars ("La vie en bleu", "Les trésors de Fébus", "France Bleu Béarn Midi") avec Isabelle YOUNG et Thierry NIOGRET de 9h à 13h. L'après-midi retrouvez Anna LUCIANI, Patrick POURQUIER et Eric BENTAHAR de 16h à 19h dans l'émission "Ça vaut le détour".

Samedi 9 et dimanche 10 mars, Eric BENTAHAR présente une émission spéciale "Le week-end chez vous" de 10h à 12h30 depuis le salon.

Tout au long de ces journées, rendez-vous au stand France Bleu pour gagner des cadeaux!

Le Salon de l’Agriculture de Tarbes est l'événement incontournable de tous les acteurs du monde agricole.

Site internet du Salon de l'agriculture de Tarbes 2019

Site internet de l'Office de tourisme de Tarbes