Vivez le Swimrun du Bassin d’Arcachon avec France Bleu Gironde

Dimanche 23 juin 2019 avec Laure Manaudou. Les inscriptions sont ouvertes !

Organisé par Christelle Gauzet, lauréate de Koh Lanta en 2008, le « Swimrun d’Arcachon, Défi d’Elles » se déroule cette année dimanche 23 juin, avec pour marraine Laure Manaudou ! La championne olympique, médaillée du 400 mètres nage libre à Athènes en 2004, ouvrira l’événement et prendra le départ avec son frère Florent (double médaillé d'argent lors des Jeux olympiques de Rio 2016 en 4 x 100 mètres et 50 mètres nage libre).

Emission spéciale

Radio partenaire de l’événement, France Bleu Gironde installe ses micros au cœur du village de la course (l’espace de rendez-vous du retrait des dossards), et vous donne rendez-vous en direct sur la jetée Thiers à Arcachon. Retrouvez Philippe Vigier et ses invités pour une émission spéciale « Swimrun », samedi 22 juin de 16h00 à 19h00 !

Et si vous preniez le départ ?

Né en Suède il y a une quinzaine d’années, le Swimrun est en plein essor en France. Alliant course à pied et natation en eau libre, la discipline se pratique le plus souvent en binôme. 2000 participants sont attendus sur le Bassin d’Arcachon pour l’une des trois courses proposées cette année. Pour vous inscrire, cliquez ICI !

● Format découverte XS : Ce format se court en mode solo. 800 m de swim + 5 Km de run.

● Format S : Ce format se court en solo ou en binôme. 1500 m de swim + 10 Km de run.

● Format M : Ce format se court en solo ou en binôme. 2500 m de nage + 14 Km de run.