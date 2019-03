Vivez le trophée Serre Chevalier en direct avec France Bleu Provence

3 jours sportifs et festifs, autour du ski, dans une des plus belles stations de ski de France...elle est pas belle la vie ?

France Bleu Provence en direct de Serre Chevalier ! Vendredi 29 et Samedi 30 Mars !

Dans le cadre de l’événement Trophée Serre Chevalier, votre radio s’installe dans l’un des plus grand domaine skiable de la région Sud et vous fait vivre l’événement qui ne cesse de prendre de l'ampleur depuis 2011 !

À 270 kms de Marseille, située dans les Alpes du Sud, le cœur de Serre Chevalier va vibrer pour son trophée pendant 3 jours !

Au programme, 3 jours de compétitions et de festivités !

Le Trophée Serre Chevalier est une course de ski amateur qui réunit de nombreux acteurs du monde économique, adeptes de ski, sur fond d’ambiance festive et détendue. En 2018, il a réuni 37 partenaires, plus de 600 participants, dont 200 compétiteurs et comme chaque année des personnalités sportives. Cette année, le Trophée proposera 2 moments forts ouverts au public :

Le concert de Charlie Winston le vendredi 29 Mars à 21h30,

et le DJ set de Bob Sinclar le samedi 30 Mars à 15h30.

Concerts gratuits sur inscription !

Le programme de toutes les festivités, est disponible en ligne, sur le site officiel du Trophée !

Jouez et gagnez votre séjour au trophée Serre Chevalier !

À l'occasion de l'édition 2019 du trophée Serre Chevalier, participez à notre tirage au sort qui vous permettra, peut-être, de gagner :

Un séjour pour 2 nuits en Studio 4 personnes situé dans le village de Chantemerle - Saint Chaffrey dans une résidence à 800 mètres des pistes et des commerces. Le descriptif du studio est disponible par ici.

Vos accès aux 2 concerts d'exception en zone "hospitality"+ Skipass Serre Chevalier 2 ou 3 jours + 1 casquette "Trophée Serre Chevalier".



Pour jouer il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous avec vos coordonnées. Bonne chance !