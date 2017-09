Vivez les 10 et 20 kilomètres, et le Marathon de Tours en direct dimanche 24 septembre sur France Bleu Touraine

Cette année, la course sur route leader du Grand Ouest fête ses 35 ans, et lance son premier 20km labellisé, sur une distance officielle. 1982 – 2017 : un anniversaire à fêter ensemble sur France Bleu Touraine !

En Touraine, on est fiers de nos 10 et 20km de Tours, et il y a de quoi !

Avec 14.000 participants, les 10 et 20 Km de Tours font partie des 10 plus grandes courses sur route en France. Quant aux 20km, qui gagnent leur label cette année, ils sont classés 2ème au box-office par la Fédération, après les 20 Km de Paris.

Les 20km qui pour cet anniversaire vont inaugurer un nouveau parcours, propice aux performances : les coureurs emprunteront le parcours du Marathon jusqu´au "Moulin de Ballan", et au 10ème Km retour par la piste de la Loire à Vélo pour une arrivée Place Anatole France !

France Bleu Touraine sur le Car Podium de la Région Centre Val de loire © Radio France

France Bleu Touraine se mobilise dès 7h du matin dimanche 24 septembre pour vous faire vivre ce grand moment de sport et de convivialité.

En direct depuis le car podium de la Région Centre Val de Loire installé sur la ligne de départ des trois courses, retrouvez toute l’équipe au micro pour accueillir les sportifs, les organisateurs, celles et ceux qui font vivre cet évènement. Et parmi les coureurs, nos reporters en plein effort : Anthony Delage vous fera vivre le marathon étape par étape depuis l’une des motos de l’organisation et Alain Gineste sera aux côtés du public et parmi les sportifs lors des deux premières courses.

Rejoignez la Team France Bleu Touraine sur les 10 et 20km de Tours

Les 100 premiers d’entre vous à appeler le 02 47 38 10 20 pour vous inscrire à la Team seront exonérés des frais d’inscription et courrerons aux couleurs de France Bleu Touraine ! Attention : date limite des inscriptions pour la Team le 12 septembre 19h (Certificat médical de moins d’un an obligatoire).

les 10 et 20 km de Tours 2016 © Radio France

Les 10 et 20km pratiques

Pour toutes et tous, les inscriptions en ligne sont ouvertes sur le site de la course et au 02 47 31 70 11

Pour les 10 et 20km, la boucle propose un parcours au cœur de la Cité qui emprunte les grands axes, et revient en passant devant l´Hôtel de Ville !

Cette année encore, le Comité d´organisation met en place une distribution de "sac-à-dos/ravitaillement" en sortie de couloir pour chaque concurrent.

Course des 10km Aux ordres du starter à 9 h 20, départ à 9h30. La participation aux 10km est possible à partir de 16 ans révolus, sur présentation d'une autorisation parentale obligatoire

Course des 20km Aux ordres du starter à 10 h 05, et départ à 10 h 15. La participation aux 20km est possible à partir de 18 ans révolus.

Course des Jeunes Le centre-ville va s´animer de 4.000 scolaires qui, une fois encore, vont ouvrir les hostilités dimanche matin. Ils ont l´honneur d´ouvrir les festivités.

Pour s´inscrire : s´adresser aux associations sportives scolaires de l´USEP-UGSEL, de l´UNSS-UGSEL et de l´UGSEL. Également auprès des enseignants pour les écoles primaires et des professeurs d´éducation physique des établissements secondaires.

Course Open Handisport Départs place Anatole France à 9 h 20 sur 10 km, à 10 h 05 sur 20 km. Les courses des 10 et 20 km sont ouvertes à toutes les personnes handicapées. Le handisport s´adresse à toutes les personnes déficientes motrices et sensorielles. Il permet à toute personne en situation de handicap, quelles que soient ses capacités, la pratique d´une discipline sportive de son choix dans un environnement favorisant : plaisir, performance, sécurité et exercice de la citoyenneté.