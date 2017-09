Vivez les 30 ans du Festival des Nuits de Nacre à Tulle avec France Bleu Limousin

Le festival célébrera cette année ses 30 ans d'existence, du 14 au 16 septembre 2017 !

Tulle au son de l'accordéon pendant 3 jours

Durant le Festival de Nuits de Nacre, l'Accordéon s'empare de la ville de Tulle pour vous faire vivre des moments exceptionnels ! Des rendez-vous dans les rues, sur les scènes, dans des lieux défendus ou improvisés ! Promouvoir l'Accordéon est la mission de l'association organisatrice : La Cité de L'accordéon. Crée en 2003, elle s’appuie sur des partenaires ancrés dans le paysage Corrèzien, tels que la Manufacture d’Accordéons Maugein, et elle soutient la création du Pôle National de l’Accordéon, un projet muséal porté par la Ville de Tulle.

Accordéon Maugein - ©Manufacture d'Accordéon Maugein FB

30 ans de musique en tous genres

Vivre au son de l'Accordéon avec encore un programme pour tous les goûts ! Un mot d'ordre : Éclectisme pour satisfaire le plus grand nombre d'entre nous. Tous les ans, les amateurs de musique et les curieux de la découverte se donnent rendez-vous sur les quais, dans les bars, les restaurants, les salles de spectacle pour écouter des musiques électroniques, hip-hop, musiques du monde... Des conférences, des scènes ouvertes pour donner la chance aux jeunes artistes musiciens, des expositions, des rencontres et des projections de courts métrages..Le Festival des Nuits de Nacre c'est tout ça réuni à Tulle. Plus de 40 concerts programmés: Programme détaillé à retrouver ici.



Quelques artistes présents aux Nuits de Nacre 2017 - ©Nuit de Nacre FB

De belles promesses encore cette année !

Seulement 5 concerts payants sur la quarantaine proposée. Parmi les invités pour fêter les 30 ans des Nuits de Nacre, nous pourrons applaudir Marc Berthoumieux, Chloé Lacan, nos artistes corrézien Les Humeurs Cérébrales ou encore Les Frères Scopitone ! Cliquez sur les pastilles rouges ci dessous pour avoir un avant goût de leur musique !

Un coup de cœur pour un artiste déjà venu au Festival en 2001

Il s'appelle Arnaud Méthivier et il viendra présenter sa création " Nano, le temps suspendu " au Parc de la Préfecture en ouverture du Festival jeudi 14 à 20h.

Une création artistique musicale et visuelle pour emmener le public dans un grand voyage émotionnel, Arnaud Méthivier s’entourera d’artistes poètes. Il y aura de l’accordéon, des percussions, du chant mais il y aura bien plus : mouvement, danse, immobilité, interactivité avec le public, musicalité, théâtralité, humour, suspens, silence, intensité... Suspendue dans les airs, Séverinne Caton Bennevault livrera une chorégraphie aérienne inspirée de l’ambiance musicale jouée en direct. Une envolée poétique dans un cadre bucolique offerte à tous les Tullistes et touristes qui veulent fêter l’accordéon de façon singulière.

Un plan pour mieux déambuler et ne pas passer à côté de belles découvertes musicales.

Découvrez le parcours de la navette mise en place le 15 & 16 septembre pour le festival @nuitsdenacre ! #ville2tulle#Nuitsdenacrepic.twitter.com/PAysgaopV2 — Réseau Tut'Agglo (@TutAgglo) September 11, 2017

France Bleu Limousin vous emmène aux Nuits de Nacre Vendredi 15 septembre de 16h à 19h. Une émission en direct présentée par Henri Stoltz