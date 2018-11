Vivez les festivités 2018 de la Saint-Nicolas à Metz avec France Bleu Lorraine

Saint-Nicolas à Metz, c'est 2 jours de festivités à découvrir et à apprécier en famille. Le 1er et 2 décembre 2018, suivez notre Saint patron lorrain au travers de nombreuses animations gratuites et retrouvez France Bleu Lorraine en direct de la place de la Comédie.

Impossible de passer à côté des traditionnelles festivités de Saint-Nicolas en Lorraine évidemment, et encore moins à Metz qui propose, les 1er et 02 décembre prochains, un programme complet d'animations. Des ateliers ludiques pour enfants (jeux et parcours de motricité, sculpteur de ballons), une grande collecte de jouets, des spectacles (arts de rue, danse), village solidaire et artistique ou encore la traditionnelle parade et le défilé de Saint-Nicolas.

Retrouvez-les tous les deux dimanche ! - ©Philippe Gisselbrect - Ville de Metz

Retrouvez nous en direct du marché solidaire et artistique, place de la Comédie à Metz, samedi 1er décembre de 14h à 18h.

Programme complet des animations :

Les chalets solidaires : Une vingtaine d'associations se relaient samedi et dimanche pour aller à votre rencontre et animer des stands d'information et de vente de produits artisanaux équitables. Objets artisanaux, gâteaux, savons, décorations, livres, paniers garnis vous y attendent.

: Une vingtaine d'associations se relaient samedi et dimanche pour aller à votre rencontre et animer des stands d'information et de vente de produits artisanaux équitables. Objets artisanaux, gâteaux, savons, décorations, livres, paniers garnis vous y attendent. L'espace gourmand : Chocolat chaud et café, soupe, vin chaud et autres douceurs à déguster sur place ! Faites-vous plaisir et soyez généreux à la fois : les recettes seront reversées aux associations solidaires partenaires. Retrouvez également les espaces Food-trucks avec des offres variées, sucrées et salées : "la Fabrique à Délices", "Le Comptoir des friandises", "Le Café Tree" ou "La boîte à Suc"

Serez-vous aussi nombreux cette année ? - ©Philippe Gisselbrecht - VilledeMetz

Grande collecte de jouets : Samedi et dimanche de 14h à 18h.Pour que chaque enfant puisse avoir un jouet à Noël, rendez-vous place de la Comédie pour déposer vos jouets neufs ou en bon état au profit des Relais et Restos du Cœur de Moselle.

: Samedi et dimanche de 14h à 18h.Pour que chaque enfant puisse avoir un jouet à Noël, rendez-vous place de la Comédie pour au profit des Relais et Restos du Cœur de Moselle. Les animations jeunesse : Jeux aux tailles surdimensionnées proposés par la ludothèque "Le Coffre à Jouets"; espace d'éveil cocooning (parcours de motricité, jeux de société adaptés) par l'équipe du Pôle Petite Enfance de la Ville de Metz ou encore sculpture de ballons avec Lokko.

Jeux aux tailles surdimensionnées proposés par la ludothèque "Le Coffre à Jouets"; espace d'éveil cocooning (parcours de motricité, jeux de société adaptés) par l'équipe du Pôle Petite Enfance de la Ville de Metz ou encore sculpture de ballons avec Lokko. Des manèges pas comme les autres :

L'Arbre nomade, entre mobile et carrousel et le Manège des 1001 nuits d'inspiration arabo-andalouse.

L'Arbre Nomade, manège de 2 à 12 ans - ©Jean-Luc Renier

Le défilé de la St Nicolas:

Dimanche 2 décembre à 16h, venez saluer notre St Patron lors de son incontournable défilé, placé cette année sous le signe de la nuit étoilée.

Dimanche 2 décembre à 16h, venez saluer notre St Patron lors de son incontournable défilé, placé cette année sous le signe de la nuit étoilée. Le spectacle de clôture :

Rendez-vous dimanche 2 décembre à 17h30 pour "Le Jardin des Anges", théâtre urbain, visuel, dramaturgique et danse aérienne. Tous les ingrédients sont réunis pour créer la magie de l’instant, ne ménageant pas son lot de surprises et d’effets étincelants : musique, acrobatie, cercle lumineux, projection vidéo et artifices.

Laissez-vous envoûter... - ©TheaterTol

