Vivez les finales des Olympiades des métiers 2017 avec France Bleu Gironde

Trois Girondins participent cette année aux Olympiades des métiers organisées par Worldskills à Bordeaux

Les finales nationales des Olympiades des métiers se déroulent du jeudi 9 au samedi 11 mars 2017, au Parc des Expos de Bordeaux-Lac (*). Automobile, BTP, végétal, maintenance, alimentation, services, TIC et industrie, aide à la personne, tous les secteurs d’activités sont représentés.

Les Olympiades des métiers, ce sont : 700 champions venus de la France entière, 60 métiers en compétition, 14 délégations régionales, 300 entreprises partenaires et 3 jours d’épreuves pour choisir les membres de l’équipe de France des métiers 2017 ! Un événement organisé par la Région Nouvelle Aquitaine et Worldskills avec France Bleu Gironde.

Trois apprentis girondins sont en lice cette année : Audrey Pigeon de Cestas (catégorie soins esthétiques), Emma Sauts de Bordeaux (catégorie bijouterie-joaillerie) et Iban Tissier de Salles (challenge de fabrication par équipes). A retrouver bientôt dans "Objectif emploi. Venez nombreux pour les encourager !

(*) Entrée gratuite.

Un peu d’histoire : La première rencontre internationale, s’est organisée en Espagne, précurseur des concours de WorldSkills. En 1946, pour répondre à une pénurie d’ouvriers spécialisés Jose Antonio Elola Olaso, directeur général de OJE (Organisation espagnole pour les Jeunes), décide de convaincre les jeunes, leurs parents, les enseignants, et les employeurs que leur avenir reposait sur la mise en place d’un système de formation professionnelle efficace. En mettant en place une compétition attractive, multiple, pluridisciplinaire l’objectif devait être atteint. Aussi, l’idée relativement simple et pourtant brillante de faire concourir différents métiers s’est avérée être un grand succès.

• 1954 : Première présentation d’une équipe de France.

• 1986 : Les Compagnons du Devoir préparent les Olympiades de Sydney, en Australie.

• 1989 : Création d’un Comité de soutien aux Olympiades des Métiers, avec la participation des ministères, des organisations professionnelles et des Chambres consulaires. (CCI, CRM) précurseur du Comité Français des Olympiades des Métiers (COFOM) Son rôle est de représenter la France au sein du Comité international, de sélectionner et d’entraîner les candidats des équipes françaises.

• 2000/2001 : 5000 jeunes participent aux sélections régionales en France. Les finales nationales ont lieu en Poitou-Charentes. Elles se disputent autour de 44 métiers. 35 jeunes aquitains sont sélectionnés pour le grand rendez-vous de Séoul, du 13 au 19 septembre 2001.

• 2012 : Quatrième sélection régionale en Aquitaine, 320 candidats et 54 métiers en compétition. 643 jeunes inscrits et intégration des personnes handicapées.

• 2013 : Compétition internationale Worldskills de Leipzig en Allemagne.

• 11 au 15 août 2015 : Compétition internationale Worldskills de Sao Paulo au Brésil

• 25 et 26 mars 2016 : Finales régionales Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin et Compétition internationale Abilympics.

• 9 au 11 mars 2017 : Finales nationales à Bordeaux.