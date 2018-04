Les Grands Jeux Romains sont de retour dans les Arènes de Nîmes les 28, 29 et 30 avril 2018...

Après le succès des précédentes éditions, les Grands Jeux Romains sont de retour dans les Arènes de Nîmes les 28, 29 et 30 avril 2018. Les passionnés d’histoire antique se donneront rendez-vous pour assister à cette grande reconstitution historique rejouée par près de 500 reconstituants venant de France et d’Europe.

Le thème choisi pour la 9ème édition met à l’honneur Spartacus. Thrace, né libre, ayant servi comme auxiliaire dans l’armée romaine, il fut réduit à l’état de gladiateur esclave après avoir déserté. Devenu chef des armées des parias révoltés, il mit Rome en échec pendant 2 ans lors de la troisième guerre servile entre 73 et 71 avant J.-C. Sa révolte contre Rome et l’esclavage a marqué l’histoire antique et contemporaine.

Au programme :

Entrée de l’Empereur et de ses légions,

Esercicio (démonstrations, manœuvres militaires, tortue…),

Prière du public Equiria : La plus ancienne des courses équestres,

Munus des Gladiateurs et combats de gladiatrices,

Distribution de pains & monnaie romaine,

Reconstitution de la véritable histoire de Spartacus

N'oublions pas les multiples animations dans le centre de la ville, sur l'Esplanade des Arènes, et la Maison Carrée. Toutes les informations partiques sont disponibles sur le site de l'office de tourisme.

