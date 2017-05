Vivez un week-end exceptionnel à la fête du lac d'Aydat les 3 et 4 juin

En famille, entre amis, profitez d’un week-end convivial rythmé d’activités musicales et nautiques, d’animations pour enfants et plein d’autres surprises les 3 et 4 juin au lac d'Aydat.

Les éditions précédentes de la Fête du Lac ont été un réel succès, cette 4ème édition vous réserve un week-end exceptionnel !

Un large panel de musiques !

Samedi, à partir de 17h, 4 groupes de musique vont vous faire chanter et danser à travers des concerts réunissant folk, rock, pop et variétés françaises :

Rosebud (Reprises Pop/Rock)

Les Ebourriffés (Chansons d'hier et d'aujourd'hui)

Field Hollers (Gospel, soul, funk)

Une diversité d’activités nautiques tout au long du week-end !

Initiation à l’aviron, découverte du snorkeling et de l’hydrospeed, paddle et plein d’autres activités vous seront proposées dans un élan musical de 10h à 18h sur réservation obligatoire au 04.73.79.37.69

Plein d'autres animations

Samedi, assistez à diverses animations tels que : zumba, initiation à la bourrée, atelier d’initiation aux arts du cirque, cracheurs de feu... Baignade surveillée de 13h à 19h tout le week-end. Restauration et buvette sur place.