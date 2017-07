In : Vivre c’est choisir de synonymes.

Une phrase extraite de « Tristesse et joie dans la vie des girafes » à l’affiche de la Chapelle des pénitents blancs.

Parce qu’elle n’a plus accès au réseau cablé, Girafe ne peut rédiger son exposé. Cet empêchement est le point de départ d’un périple dans les inquiétudes, les souvenirs et l’imaginaire d’une pré-adolescente turbulente et décidée.

Thomas Quillardet traduit et porte à la scène cette fable d’apprentissage qui se déploie dans un jeu pour enfant artisanal et iconoclaste.

« Tristesse et joie dans la vie des girafes » à 11H et 15H jusqu’au 18 juillet. A 11H le 19 chapelle des pénitents blancs.