Un évènement pour concrétiser ses projets en toute convivialité, pour se divertir et s'amuser, se détendre et s'émerveiller ! Gratuit et ouvert à tous.

Avec plus de 100 exposants accueillis sur 3 000 m² d'exposition dont 1 800 sous chapiteaux parquetés, la foire-expo est un évènement incontournable pour aller à la rencontre des entreprises et artisans du coeur d’Hérault !

A Vivre! La foire expo de Gignac avec France Bleu Hérault.

Une occasion d'aller à la rencontre des entreprises locales

Plus de 100 exposants seront présents et répartis en 4 pôles : maison et jardin / loisirs, tourisme et services / produits régionaux / véhicules

Des spectacles surprenants et amusants

La magicabine, cabinet de curiosités, entresort et photomaton

Petrouchka, compagnie d’échassiers

Les inattendus, déambulation de personnages drôles et insolites

Hervé Legendre, clown sculpteur de ballons et bulles de savon géantes

Des animations gratuites pour petits et grands

Mini-golf

Maquillage

Balade à poneys

Tir à l'arc

Accrobranche et tyrolienne

Jeu de piste sur la thématique « arbre »

Jeux et jouets en bois, de société, de plate forme...

Atelier de création de bijoux végétaux

Initiation à la dégustation de vin

Atelier modelage argile avec l'animateur potier d'Argileum

Trottinettes électriques

Laser - Espace bien-être avec massages assis et réflexologie plantaire

A Vivre! La foire expo de Gignac les 10 et 11 juin avec France Bleu Hérault.

