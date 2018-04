France Bleu Limousin vous offre cette semaine des balades, des jeux, des sorties et.... Indochine en concert !!

Concert attendu !

Gagnez deux invitations pour le concert d'Indochine au Zénith de Limoges le 28 avril

Groupe mythique, culte et qui touche toutes les générations, Indochine a annoncé son grand retour sur scène. Après trois concerts à Paris, ils assurent une tournée des Zéniths et une halte à celui de Limoges ! Tout ceci à l'occasion de la sortie de leur 13ème album disponible depuis le 8 septembre dernier.

Pour gagner ces deux places de concert, surveillez la page Facebook de France Bleu Limousin . Le gagnant dans "ça vaut le détour" vendredi 27 avril entre 17h et 18h !

Les sorties en famille !

Gagnez votre Pass Famille pour le spectacle des cascadeurs du "Monster Show" à Ussel

Gagnez votre kit "pique-nique" France Bleu Limousin pour passer de bons moments sous le soleil !

Gagnez votre Limoges City Pass Famille 48H pour profiter des sites sur Limoges et ses alentours et des réductions importantes sur la restauration entres autres. Vous bénéficiez d'offres spéciales et réductions auprès des 75 partenaires.

Voilà un Pass Famille qui va vous permettre de profiter du Tout Limoges ! - ©Musée de la Résistance Limoges page Facebook

Pour gagner ce Pass, jouez avec nous cette semaine au Quiz Limousi à 11h au 05.55.34.5000

Le sport !

Gagnez vos places pour assister au match CSP /Levallois le 30 avril à 20h45

Rencontre à suivre en direct sur France Bleu Limousin, radio officielle du Limoges CSP. - ©Limoges CSP officielle page FB

Mais aussi les ballons de Basket et de Rugby France Bleu Limousin

Bonne chance à tous !