Vos beaux cadeaux de la semaine

Du sport en famille, l'histoire de l'Irlande sur scène et de très beaux spectacles...voilà ce qui vous attend cette semaine !

Gagnez votre Pass Famille pour le parcours Tulle / Brive Nature qui se déroule le 7 avril pour la 9ème année

La collaboration depuis 2010 de ces deux villes et de leurs clubs sportifs a fait de cette manifestation un rendez-vous incontournable en Limousin ! La TBN traverse des dizaines de communes, elle assure la promotion du territoire et de son patrimoine.

La TBN c'est : rando, marche nordique, trail, cyclo ou VTT - ©TulleBriveNature FB

Vous choisirez entre la randonnée, le trail, Vtt et cyclo ! C'est pour tous âges et tous niveaux, en famille ou en solo au travers de paysages magnifiques.

Gagnez vos places pour Irish Celtic "Spirit of Ireland" jeudi 4 avril à 20h à la salle de l'Auzelou de Tulle

Après 4 ans d'absence, l'histoire de l'Ireland et du vieux Paddy sont de retour !

Illustrées par différents tableaux tous plus authentiques les uns que les autres, les récits de Paddy, propriétaire d'un pub. Ces histoires sont pleines de drôleries et d'anecdotes et nous conduiront dans un fabuleux voyage, enrichi par des claquettes explosives, des musiques magnifiques, des chorégraphies précises et des costumes qui varient d'une époque à une autre !

2 heures de spectacle et un voyage exceptionnel en Irlande - ©IrishCeltic FB

Gagnez vos places pour le spectacle "Camping-car for ever " des Chevaliers du Fiel au Zénith de Limoges Métropole le 23 mars à 20h30

Deux complices à retrouver tous les jours sur France Bleu - ©LesChevaliersduFiel FB

Monsieur et Madame Lambert achètent enfin un camping-car et se lancent dans l'aventure… Et quelle aventure ! Où va-t-on dormir ce soir ? Combien va-t-on consommer de carburant dans les côtes et de rosé à l'arrêt ?

Les Chevaliers du Fiel sont tous les jours sur France Bleu Limousin

Retrouvez les sketchs ici !

Gagnez vos places pour Limoges Opéra Rock à l'Opéra de Limoges jeudi 25 avril à 20h

Limoges Opéra Rock est une œuvre musicale originale aux tonalités Pop Rock qui retrace 2000 ans d’histoire de Limoges et de ses environs. Construite autour de chansons écrites spécialement pour le projet, elle va vous emporter à travers les siècles dans un tourbillon de musiques actuelles, très mélodiques, et vous faire vivre une belle expérience musicale et scénique.

Gagnez 2 jours de détente au Moulin de la Jarousse en Dordogne !

Le Moulin de la Jarousse est un camping d'hébergements insolites en Dordogne , pour des vacances différentes, riches en découvertes. Vous serez accueillis au coeur du Périgord Vert, dans une nature préservée, en pleine campagne. Vous choisirez entre différentes locations insolites parfaitement intégrées à leur environnement dans un souci d’écologie et de tourisme durable.

Toutes les cabanes possedent un charme fou ! Vous ferez votre choix ! - ©Le Moulin de la Jarousse

Parmi 10 cabanes perchées et flottantes, 10 univers à découvrir...faites votre choix et prenez de la hauteur pour deux nuits avec diner le soir et petit déjeuner

Le moulin de la Jarousse

24 270 Lanouaille

Pour gagner ce beau séjour pour deux personnes, jouez avec nous cette semaine à Lou Boursicou au 05 .34 5000

Bonne chance à tous !