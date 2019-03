Vos beaux cadeaux de la semaine

Musique, spectacles pour grands et petits, sport et les bons produits bio de la région en cadeaux cette semaine sur France Bleu Limousin

Musiques, ballet, sport et panier gourmand ! Encore un joli programme pour vous cette semaine !!

Gagnez vos invitations pour le festival "Du Son Plein les Bottes" à Tulle le 30 mars

Pour la 3e édition de cette soirée musicale et festive qui se déroulera le 30 mars à la salle de l'Auzelou à Tulle, vous pourrez écouter et applaudir les groupes Wazoo, Les Flagrants Délires et Los Cousinos Band.

Un événement festif organisé par les Jeunes Agriculteurs de la Corrèze pour promouvoir leur savoir faire et donner une autre image de l'agriculture

Gagnez vos places pour le spectacle "Masha et Michka" au centre culturel Jean Moulin de Limoges le 30 mars à 14h

De belles histoires pour les enfants dans lesquelles nous suivons les aventures d'une petite fille et de son ami l'ours. Un spectacle mis en place par l'association Horizons Croisés

Masha est une petite fille haute comme trois pommes, gourmande, pleine d'initiatives et de ressources dont le but principal est de s'amuser et de profiter de la vie avec joie. L'ours Michka est un bon ours. Il ne parle pas mais émet des grognements de toutes sortes en fonction de l'action et de ses émotions.

Gagnez vos places pour "Le Lac des Cygnes" au Zénith de Limoges Métropole le 7 avril à 16h

Joyau du répertoire classique, ce ballet nous fait vivre l’histoire d’amour romanesque entre le Prince Siegfried et la princesse Odette, prisonnière d’un sort : se transformer en cygne le jour, et redevenir femme la nuit. Devant les fourberies du sorcier et de sa fille, le Prince parviendra-t-il à libérer sa promise ?

Entre duos poétiques et chorégraphies enlevées, les brillants danseurs de l’ Opéra National de Russie - ©LacDesCygnes FB

Symbole du ballet romantique, Le Lac des Cygnes explore les méandres de l’amour éternel et continue de séduire des générations de spectateurs.

Gagnez vos places pour "Aznavour et moi" au cabaret Tapis Rouge de Limoges le 28 mars à 19h45

Un récital hommage à Monsieur Charles Aznavour donné par les artistes du Tapis Rouge

Les plus belles chansons de Charles Aznavour le temps d'une soirée au Tapis Rouge de Limoges - ©TapisRouge fB

Gagnez vos places pour la rencontre CAB / Mont de Marsan le 31 mars au stadium de Brive à 14h15

Une rencontre à suivre en direct sur France Bleu Limousin - ©CA Brive Rugby - Officiel‎ FB

Gagnez un panier de produit bio avec Bio Landouge

Bio Landouge est une nouvelle enseigne Bio située à Landouge sur la commune de Limoges. Cette boutique a ouvert ses porte au mois de Janvier.

Bio Landouge est né pour répondre au souhait des clients, qui demandaient une offre alimentaire bio plus importante dans le secteur ouest de Limoges.

C'est pourquoi j'ai crée Bio Landouge, pour le bien être de tous / Didier Jamot.

Pour gagner un panier garni des produits Bio Landouge, jouez avec nous à Lou Boursicou au 05 55 34 5000 de 11h à 12h

BONNE CHANCE À TOUS !!!