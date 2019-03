Vos beaux cadeaux de la semaine

Une vie de château, du basket, du cinéma, les produits du terroir réunis dans un panier et de très beaux spectacles à vivre cette semaine !

La vie de château

Gagnez votre séjour pour deux personnes au Château de la Cazine à Noth dans la Creuse

Dans la finale de Lou Boursicou cette semaine nous vous invitons à séjourner au Château de la Cazine avec, pour votre confort, une chambre prestige, le diner du soir "Epicure" et les petits déjeuners.

Le Château de La Cazine vous ouvre ces portes dans la finale de Lou Boursicou - ©Château La Cazine / com

Héritier séculaire du savoir recevoir à la française, le Château de la Cazine dévoile, au cœur de la campagne creusoise, une architecture élégante et raffinée. Situé au milieu de 90 hectares de parc et forêt, le Château de la Cazine propose également une cuisine raffinée. La magnifique campagne environnante en fait le lieu idéal pour un séjour de détente et de relaxation loin des tracas du quotidien.

Pour gagner ce magnifique cadeau, jouez avec nous tous les jours entre 11h et 12h au 05 55 34 5000

Le Basket

Gagnez vos places pour la rencontre CSP / Le Mans le 8 avril à Beaublanc à 20h

Match à vivre en direct sur France Bleu Limousin - ©Limoges CSP officielle FB

Gagnez vos places pour la rencontre CSP / Chalons Reims le 10 avril à Beaublanc à 20h

A vivre en intégralité sur France Bleu Limousin - ©CSP officielle FB

Les spectacles

Gagnez vos places pour le lac des Cygnes au Zénith de Limoges Métropole le 7 avril à 16h

Le Lac des Cygnes fait partie des ballets les plus connus au monde et le plus joués. La musique de Piotr Tschaikovski transporte le spectateur

Gagnez vos invitations pour une soirée cabaret "Ô repaire des artistes" à Bussière Poitevine le 6 avril

Cabaret à Bussière Poitevine

Gagnez vos places pour "Gospel pour 100 voix" au Zénith de Limoges Métropole le 5 avril à 20h30

Rencontre de la douleur des esclaves noirs et de la joie de vivre des Caraïbes, le gospel est aujourd'hui un véritable phénomène de société qui touche le coeur de tous par la force de son message et la beauté de ses chants. Il faut voir la joie et la chaleur que dégagent les chanteurs de ce groupe pour comprendre.

Nouvelle tournée, nouveau spectacle ! Des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante, un show encore plus époustouflant ont valu à ce spectacle de remporter 4 GMA Dove Award on Gospel Music à Los Angeles.

Les choristes de "Gospel pour 100 Voix" font parti des meilleurs chanteurs de Gospel au monde.

Le cinéma

Gagnez votre pass pour assister au Festival de Brive

Du 2 au 7 avril, Brive accueille le Festival du Cinéma et les rencontres internationales du moyen-métrage. Avec ce pass, vous assisterez librement à toutes les projections de votre choix durant tout le festival

Un festival du cinéma à suivre sur France Bleu Limousin tous les jours à 16h 15 - ©Festival cinéma Brive FB

Le rendez-vous gourmand !

Gagnez un panier terroir tous les jours entre 10h et 11h dans la Cuisine de Régine

A l'occasion de l'ouverture le 4 avril du magasin "Frais d'Ici" à Tulle, nous vous offrons en collaboration avec ce dernier, un panier terroir des produits de la région.

Prochainement un magasin à Tulle. Ouverture prévue le 4 avril - ©Fraisd'iciLimogesFB

Pour gagner ce panier, écoutez Régine nous parler cuisine entre 10h et 11h.

