Vos beaux cadeaux de la semaine

Gagnez un panier rempli de produits régionaux à l'occasion du Marché de Pâques les 12 et 13 avril sur le parvis de la cathédrale de Limoges

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne co-organisent pour la 17ème édition le Marché de Pâques, en partenariat avec la Ville de Limoges. Nouveauté cette année, le Marché de Pâques change de site et se tiendra sur le Parvis de la Cathédrale les Vendredi 12 et Samedi 13 avril 2019.

Marché de Pâques à suivre sur France Bleu Limousin - ©Marchés 100% artisans et producteurs FB

Un spectacle qui affiche complet... mais pas pour vous !

Gagnez vos places pour le nouveau spectacle de Djal

Son premier spectacle "JUST D'JAL" se joue à guichet fermé et réunit plus de 400.000 spectateurs en 4 ans... Il revient avec un nouveau spectacle " À coeur ouvert" à voir à l'Espace du Crouzy de Boisseuil le 11 avril à 20h30

Limoges..Limoges !

Gagnez vos places pour le spectacle "Limoges, opéra rock"

Embarquez pour un voyage à travers le temps et vivez une expérience unique ! Toute la troupe du Limoges Opéra Rock vous attend à l'Opéra de Limoges le 25 avril à 20h

Soirée hommage

Gagnez vos invitations pour la soirée hommage à Johnny Hallyday

Cabaret de Bussière Poitevine - ©O Repaire des Artistes FB

Ô repaire des artistes, le cabaret de Bussière Poitevine vous ouvre ses portes pour une soirée exceptionnelle hommage à Johnny le 13 avril

La contre-attaque de Jeff et Jean-Marc !

Gagnez vos places pour le nouveau spectacle de Jeff Panacloc

Humoriste de la nouvelle génération, Jeff donne un jouissif coup de jeune à la ventriloquie. Un rythme d’enfer, un humour décapant, une interactivité incomparable.. accompagné de Jean-Marc, son singe lubrique, narcissique, assoiffé de gloire et de succès !!!

Spectacle hilarant à voir au Zénith de Limoges Métropole le 17 avril à 20h.

Sport : Basket et Rugby

Gagnez vos places pour la rencontre CSP / Chalons le 10 avril à 20h

Un match à suivre en direct sur France Bleu Limousin, la radio officielle du CSP - ©CSPOfficielle FB

Gagnez vos places pour la rencontre CAB / Carcassonne le 13 avril à 20h

Rencontre à suivre sur France Bleu Limousin - ©CABrive FB

La liberté du net !

Gagnez votre tablette numérique HuaWei

Surfez en toute liberté grâce à cette tablette écran 10 pouces doté d’une résolution de 1920 x 1080p et d’un format 16:10. Pour une expérience incroyable lorsque vous regardez un film, une émission, ou lorsque vous surfez sur le web ! La tablette Huawei T5 est une tablette au design épuré et élégant. Son châssis en métal et son poids plume vous offriront une prise en main des plus confortables.

