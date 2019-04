Vos beaux cadeaux de la semaine

Encore une belle semaine de cadeaux ! Du cirque aux plus beaux spectacles en passant par une pause bien-être.. tout est réuni pour vous satisfaire !

Fêtons Pâques ensemble !!

Gagnez un oeuf géant préparé rien que pour vous !

Le chocolatier Bernard Borzeix Besse vous prépare une surprise gourmande pour fêter Pâques sur France Bleu Limousin !

Toutes les compétences d'un chef reconnu pour son talent et son imagination, toutes les richesses du chocolat et la qualité du travail réunis à travers cet Oeuf tourbillon garni de ses fritures chocolat et ses œufs pralinés

L'oeuf de Pâques préparé par le chocolatier Bernard Borzeix Besse

Pour gagner cet oeuf géant, jouez avec nous à Lou Boursicou entre 11h et 12h au 05 55 34 5000

Plusieurs boutiques vous accueillent pour vous proposer les chocolats et pâtisseries Borzeix Besse : Treignac, Limoges et Brive. Toutes les coordonnées ici

Spectacles pour tous

Gagnez vos places pour rire avec Jeff Panacloc

C'est le retour à Limoges de Jeff Panacloc et sa marionnette insolente Jean-Marc ! De belles surprises vous attendent dans son nouveau spectacle "Jeff Panacloc Contre attaque"

Au Zenith de Limoges Métropole le 17 avril à 20h

Gagnez vos places pour applaudir Didier Super

Pour son 5ème spectacle, Didier Super « l’artiste » tente de vous raconter l’histoire d’un chômeur qui rencontre une fée.

Le spectateur sera surpris de découvrir un produit théâtral qui conjugue à la fois qualité artistique et accessibilité (au peuple)/ DS

Le 10ème degré ( au moins !!) à apprécier au CC Jean Moulin de Limoges le 25 avril - ©Association Horizons Croisés‎FB

Au Centre Culturel Jean Moulin de Limoges le 25 avril à 20h30

Gagnez vos invitations pour une soirée cabaret

"Ô repaire des artistes" à Bussière Poitevine, toute l'équipe du cabaret vous propose une soirée avec le sosie de Michel Delpech

Le cabaret de Bussière Poitevine programme régulièrement des soirées à thèmes. - ©ô repaire des artistes FB

Au cabaret "Ô repaire des artistes" le 20 avril

Gagnez votre Pass Famille sous le chapiteau du Cirque Médrano

Aujourd’hui, le Cirque Medrano est le seul grand cirque français à se produire dans plus de 300 villes par an, et le seul à perpétuer la tradition des villes d’un jour.

Impossible de ne pas rester bouche bée devant un tel vivier d’ artistes funambules et autres, se succédant au centre…ou au-dessus de la piste, et prêts à effectuer pour vous des prouesses extraordinaires, des numéros désopilants, pour vous enivrer et vous remplir d’émotions !

À Panazol, place Achille Zavatta le 24 avril à 20h30

Sport

Gagnez vos places pour le rencontre CSP / Le Portel

Rencontre à suivre en direct sur France Bleu Limousin, média radio officiel du CSP - ©CSPofficielleFB

Au Palais des Sports de Beaublanc le 20 avril à 20h

La pause bien-être

Gagnez votre accès à l'espace fitness et bien-être

Vous pourrez profiter de l'espace bien-être et fitness dans une ambiance chic et feutrée. Un bassin balnéo-tonique de grandes dimensions avec alcôves et jets massants, de multiples cabines de sauna et de hammam, plusieurs spas, différents aménagements et une grande salle de relaxation s’organisent autour d’un patio-solarium privatif, lieu de détente idéale à la belle saison !

Le centre aquatique de Limoges Métropole vous accueille dans son espace bien-être pour un vrai moment de détente - ©Aquapolis FB

À l'Aquapolis de Limoges Métropole

Vivez le Printemps à la Ferme !

Gagnez votre panier gourmand tous les jours dans la cuisine de Régine

Un panier rempli de bons produits de la région à l'occasion de l'ouverture du Printemps à la Ferme.

Chaque année, tous les week-ends d’avril à juin, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme vous proposent de nombreuses animations et festivités dans leurs fermes.