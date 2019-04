Vos beaux cadeaux de la semaine

Toujours de beaux spectacles, toujours l'occasion d'encourager les équipes sportives de la région et, pour votre bien-être, un séjour en bord de mer !

Gagnez un séjour pour deux en bord de mer !

Partez sur la côte ouest découvrir une longue plage incurvée de sable fin

Installez-vous à Royan et profitez de la mer, de sa lumière et du soleil à l'Hôtel Courdouan****. Un lieu idéal pour découvrir cette station balnéaire qui propose une gamme complète d’activités sportives et culturelles.

L'Hôtel Cordouan****

À deux pas de la Conche du Chay, l'Hôtel Cordouan**** domine l’océan. Piscine à débordement et institut de thalassothérapie & Spa Thalazur, pour s’offrir un moment de détente et de bien-être. Tout le confort d’un 4 étoiles est proposé ! Les chambres climatisées pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes et possèdent toutes un balcon privatif qui donne sur la mer.

L'espace marin

Vous attendent sur place : un vaste bassin d’eau de mer de 140m2, chauffé à 32°c, ouvert sur la mer, un bassin à débordement d’eau douce chauffée, un sauna, un hammam... et tous les bienfaits de leur "Brume" et "Voile" à base d'aromathérapie.. Tout est fait pour votre bien-être !

Royan, Hôtel Cordouan**** - ©Hôtel Cordouan**** / Thalazur Royan

Des espaces fitness et gymnastique douce sont disponibles avec: tapis de course, vélos, elliptiques, rameur, stepper... vous pourrez également suivre les cours des professeurs de gym. Thalazur Royan a développé une orientation gymnastique : yoga, Pilates, qi gong… Après vos efforts, vous pourrez vous reposez dans une salle de repos ! Un peu à l’écart de l’espace marin, une salle baignée de lumière qui vous donnera l’occasion de laisser du temps au temps...

Calme et quiétude sont les maîtres-mots de notre salle de repos/Hôtel Cordouan****

Votre séjour pour deux personnes :

Une nuit en demi pension

Un accès au Spa marin (piscine, hammam, sauna, salle de gym, aquagym... )

2 soins d'hydrothérapie (enveloppement d'agues ou boue, bain hydromassant, hydrojet... )

Pour gagner ce très beau séjour à Royan, jouez avec nous à Lou Boursicou au 05 55 34 5000

Gagnez vos places pour encourager les équipes de la région

Vos place pour les rencontres CSP /ASVEL le 28 avril à 18h30 et CAB/ BAYONNE le 5 mai à 14h30

Suivez toutes les rencontres du CSP et du CAB sur France Bleu Limousin, radio partenaire et officielle - ©CSP / CABrive FB

Gagnez vos invitations pour les concerts et spectacles

Vos places pour Didier Super en concert au Centre culturel Jean Moulin de Limoges le 25 avril à 20h30

L'humour décalé et parfois grinçant de Didier Super à apprécier au CC Jean Moulin de Limoges avec Horizons Croisés - ©Horizons Croisés FB

Vos places pour les Ogres de Barback à la salle de l'Auzelou de Tulle e 27 avril à 20h30

"Amours grises & colères rouges", un nouvel album sorti le 15 mars et une nouvelle tournée pour les Ogres de Barback qui s'arrête à Tulle.

Gagnez vos invitations divertissement en famille

Pour vous un Pack Famille pour accéder à la piscine de l'Aquapolis de Limoges Métropole

Un pack Famille qui vous donne accès à un espace aquatique de 2400m2 de plan d'eau, avec notamment un bassin olympique de 50 mètres homologué pour la compétition et 850m2 de bassins balnéo-ludiques.

L'Aquapolis de Limoges Métropole, un centre aquatique complet - ©AquapolisLimoges FB

Pour vous un Pack famille pour le Cirque Médrano

Entrez au Cirque Medrano, le cirque comme vous ne l'avez jamais vu ! Des créations originales, renouvelées chaque année pour le plaisir de tous !

Le Cirque Médrano en tournée dans toute la France - ©Cirque Médrano FB

Vos places pour les représentations prévues à la base des loisirs de Laguenne à 20h le 26 avril et au parc de Corrèze à Brive le 27 avril à 20h30.