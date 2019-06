Vos beaux cadeaux de la semaine

Univerland dans le Périgord, le championnat de Monde de tonte de moutons et le championnat de pétanque...

Découvrir Univerland au Bugue (24), participer au Mondial de tonte de moutons, s'offrir une partie de pétanque entre amis ...tout est possible cette semaine !

Univerland en famille !

Gagnez un Pass Famille pour Univerland au Bugue sur Vézère (24).

Dans cet espace ludique sont réunis L' Aquarium du Périgord Noir, le Labyrinthe Préhistorique, Big Bird et le Jungle Golf

L'Aquarium du Périgord est aujourd’hui le plus grand aquarium privé d’eau douce en Europe.

Cette année l’Aquarium fête ses 30 ans avec l’ouverture de 4 nouvelles zones : Alligators du Yang Tse, La Ferme au Bayou, Carapaces des Marécages et Les Géants de l’eau douce.

Le Big Bird est le plus haut parcours aérien d’Europe culminant à plus de 22 mètres de hauteur.

Le Labyrinthe Préhistorique pour partir en expédition à la rencontre du dernier Cro-Magnon encore en vie. Retrouvez 22 anomalies et traversez 6 atmosphères différentes

Le Jungle Golf est un golf miniature de 18 trous, idéal à faire en famille ou entre amis. Sur plus de 2000m2 au milieu d'animaux dans une végétation luxuriante, vous découvrirez un sport loisir comme vous ne l'avez jamais pratiqué

Pour gagner ce Pass Famille pour Univerland, jouez avec nous cette semaine entre 11h et 12h à Lou Boursicou 05 55 34 5000

Une première en France... et c'est au Dorat que ça se passe (87)

Gagnez le Pass Famille pour les championnats de tonte de moutons

Du 4 au 7 juillet 2019 vont se dérouler pour la 1ère fois en France les championnats du monde de tonte de moutons. Au programme, 4 jours de compétition mais aussi des animations autour de la laine, des démonstrations de cuisine, des compétitions de chiens de troupeau, des présentations d'animaux (vaches, moutons, chevaux, cochons) et sur place, tous les jours, midi et soir, de la restauration et des concerts !!

Avec l'Association créée pour l'occasion : l'AMTM

Championnat de pétanque à Limoges !

Gagnez vos accès privilégiés pour assister au Championnat de France Doublette Mixte sur le site du Moulin Pinard à Limoges (87)

Cette compétition qui rassemblera les 128 meilleurs spécialistes sur les terrains limougeauds se déroulera du 28 au 30 juin.

Un evènement organisé par le Comité Départemental de pétanque et jeu provençal de Haute-Vienne

le boulodrome du Moulin Pinard à Limoges (87) - ©Comité Départemental de la Haute-Vienne de Pétanque et Jeux Provençal

L'été sera chaud !

Gagnez le Pack Été France Bleu Limousin

le Pakété !! - ©France Bleu Limousin

Le drap de plage, les lunettes, le sac isotherme, l'ouvre bouteille....