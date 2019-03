VOS CADEAUX A GAGNER CETTE SEMAINE SUR FRANCE BLEU LA ROCHELLE

Nous aimons vous faire sortir ! profitez des concerts et spectacles dans nos 2 Charentes, et découvrez les lieux et salles où les organisateurs vous concoctent une programmation aux petits oignons ! bienvenue sur France Bleu La Rochelle !

Yves Jamait © Radio France

Yves JAMAIT au centre culturel le vingt sept à ROUILLAC avec la Palène, vendredi 8 mars à 20h30

www.lapalene.fr www.jamait.fr

Franck Dubosc © Radio France

Franck Dubosc au parc Exposition de La Rochelle, le jeudi 7 mars à 20heures

www.parcexpo-larochelle.net http://www\.franck\-dubosc\.com/

Ella FOY © Radio France

ELLA FOY samedi 16 mars à 20h30 au Carré Amelo à La Rochelle

www.larochelle-tourisme.com www.ellafoy.fr

Les Bodin's LR © Radio France

Les bodin's les 22 23 24 mars espace Carat à l'isle d'Espagnac Angoulême c'est complet ! les dernières places sur FBLR !

MES5MER © Radio France

MES5MER Hypersensoriel le dimanche 10 mars a 16heures au Parc Expo de La Rochelle

www.parcexpo-larochelle.net https://messmer\.ca/fr/

Mathias Duplessis et les violons du monde © Radio France

Mathias DUPLESSY et LES VIOLONS DU MONDE " CRASY HORSE" jeudi 7 mars à 20H31 salle Bleu à St Georges de Didionne avec le CREA

www.crea-sgd.org www.mathiasduplessy.com

Nico Duportal et The Sparks © Radio France

NICO DUPORTAL & THE SPARCK Rhythm'n'blues jeudi 7 mars à 21 heures au café théâtre de l'AZILE à La Rochelle

www.lazile.org

Cie Cau"s toujours © Radio France

Cie CAU'S TOUJOURS "A peu près égal à Einstein" dimanche 10 mars à 17 heures salle des fêtes de VARS

http://caus\-toujours\.fr

David ORTA à LR © Radio France

David ORTA , samedi 9 mars à 20 heures au Cabaret l'ENTREPOT à Perigny

http://lentrepot\-larochelle\.com/fr www.magicalementvotre.com