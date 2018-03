Cette semaine France Bleu Limousin vous offre la beauté des paysages corréziens, la grandeur des lacs italiens, l'évasion illimitée sur grand écran et du chocolat !!

Un accès illimité au cinéma !

Gagnez vos pass pour le 15 ème Festival du Cinéma de Brive du 4 au 8 avril.

Le Festival de Brive est le premier festival entièrement consacré au moyen métrage.

La profession l’a immédiatement reconnu comme un lieu important de défense de la création et une passerelle unique vers le public.

En 2017, ce sont plus de 150 professionnels qui se sont rendus à Brive pour un rendez-vous reconnu par le Centre National de la Cinématographie comme un festival de première importance

La presse nationale et régionale et le public ont fait de ce festival un véritable lieu vivant d’échanges avec les cinéastes. Toute la programmation a retrouver ici.

Profitez de ce grand festival avec France Bleu Limousin du 4 au 8 avril. - ©Festival du cinéma de Brive, Rencontres internationales du moyen métrage FB

De la Lombardie à Venise

Gagnez vos places pour " splendeur des lacs italiens " un film de film de Mario Introia projeté aux cinémas Grand Ecran Centre et Ester dans le cadre de Connaissance du Monde.

Projections les 1, 2 et 3 Avril

Pâques en Russie

Gagnez vos invitations pour écouter le Choeur d'hommes de Yaroslavl dirigé par Alexey Kornev à l'église St Michel des Lions de Limoges le 4 avril à 20h

Extrait d'un concert donné par le choeur d'hommes en Suisse. Interprétation de Tchaïkovsky

Le Chœur d’Hommes de Yaroslavl est un chœur constitué de jeunes voix d'hommes de 15 à 30 ans d'un excellent niveau vocal, dans la grande tradition des voix d'hommes russes. Le répertoire du chœur est constitué de chants religieux orthodoxes et de chants traditionnels de Russie, ainsi que de pièces classiques russes et occidentales.

Un grand bol d'air

Gagnez vos inscriptions pour participer à la Brive Tulle Nature le 8 avril.

Au programme, rando, marche nordique, trail, cyclo ou VTT pour tous les âges et tous les niveaux, en famille ou en solo au travers de paysages magnifiques. Toutes les infos ici.

Pour fêter Pâques de façon gourmande !

Gagnez, dans la finale du Quizz Limousin, un oeuf en chocolat préparé par le chocolatier Borzeix Besse installé à Treignac en Corrèze.

un shérif tout "choco" ! Et.. tout se mange ! - ©Borzeix Besse Chocolaterie Treignac

Encourager le CSP !

Gagnez vos places pour la rencontre CSP / Monaco Samedi 31 mars au Palais des Sports de Beaublanc à 18h30.

CSP /Monaco, rencontre du samedi 31 mars à 18h30 à suivre en intégralité sur France Bleu Limousin, radio officielle du CSP. - ©Limoges CSP page Facebook officielle

