Vos cadeaux de la semaine

Concerts, balade bucolique, détente aquatique et de quoi vous régaler ! Voilà ce que nous vous proposons cette semaine sur France Bleu Limousin

La cuisine en toute simplicité !

Gagnez un robot multifonctions Materchef 2000

Avec sa puissance de 500 watts, le robot va vous permettre de réaliser de nombreuses préparations culinaires en un clin d’œil. Il possède 2 vitesses différentes et est livré avec un couteau possédant des lames en inox ainsi que 2 secteurs fins pour râper et émincer. Ce robot est aussi doté du système blender qui permet d'augmenter la capacité du bol lorsque vous cuisinez des liquides comme de la soupe, des smoothies, des jus de fruits.

Le robot Masterchef 2000 Moulinex à gagner cette semaine - Capture Ecran /Originals FB

Pour gagner ce robot, jouez avec nous cette semaine à Lou Boursicou entre 11h et 12h au 05.55.34.5000

Les concerts !

Gagnez vos places pour applaudir Matthieu Chedid

M s’arrête au Zénith de Limoges Métropole le 17 mai pour présenter son 6ème album studio "Lettre Infinie". Concert prévu à 20h

Gagnez vos places pour le concert de Yves Jamait

Comme Ferré chantait de la poésie pour tous, Yves Jamait cite de la philosophie sous une plume affinée pour le plaisir de tous ceux qui le suivent et dans la plus belle tradition de la chanson. Il viendra présenter son nouvel album "Mon totem" à l' Espace Culturel du Crouzy à Boisseuil le 11 mai à 20h30 avec l'Association Horizons Croisés

Balade et détente !

Gagnez un pass pour la journée des familles le 15 mai organisée aux Jardins Sothys

Créés en 2006 à Auriac en Corrèze, les Jardins Sothys valorisent le monde végétal et les ressources naturelles qui président à l’éthique et à la formulation des soins.

Les jardins Sothys à Auriac en Corrèze, entre Maronne et Dordogne - ©Les jardins Sothys FB

Ces jardins contemporains, ensemble de clos intimistes aux atmosphères variées, vous invitent à une évasion sensorielle alliant beauté et culture.

Venez découvrir un nouvel espace dédié aux enfants. Activités ludiques, récréatives et distribution de bonbons seront au programme lors de la journée des familles le 15 Mai

Gagnez vos entrées piscine

Le centre aquatique L'Aquapolis de Limoges Métropole vous accueille dans son espace ludique et récréatif.

Un magnifique bassin olympique avec dix lignes d’eau, de multiples bassins pour la balnéo-détente, les loisirs, les activités d’aquagym et même le plongeon, des aménagements ludiques et des espaces de jeux pour les tous-petits… L’espace aquatique de L’Aquapolis offre une richesse d’équipements exceptionnelle et toutes les facettes des plaisirs de l’eau et de la natation, pour tous les âges et toutes les pratiques

Que de bonnes choses à déguster !

Gagnez votre panier gourmand à l'occasion de l'opération Printemps à la Ferme

Le Printemps à la Ferme avec France Bleu Limousin - ©Bienvenue à la Ferme FB

France Bleu Limousin s'associe au Printemps à la Ferme pour vous faire découvrir le métier d'agriculteur en proposant de savourer des produits authentiques. Une opération nationale qui mobilise 8.000 agriculteurs fermiers sur l'ensemble du territoire. Chaque année, tous les week-ends d’avril à juin, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme vous proposent de nombreuses animations et festivités dans leurs fermes. Tous le programme ici

Bienvenue à la ferme est le seul réseau d’agriculteurs qui facilite l’échange et le dialogue avec le consommateur à la recherche d’authenticité et de transparence

Un panier rempli des meilleurs produits de la région à gagner toute la semaine !