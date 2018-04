Le printemps tant attendu est là, la douceur aussi, et l'envie de sortir vous titille ! France bleu La Rochelle vous offre vos entrées pour découvrir les sites incontournables de nos 2 Charentes ! Mais aussi vos places de spectacle pour jeune public, bonnes vacances !

Mary Candie'S

Mary Candie’s dimanche 22 avril à 15h sur la scène de Beauséjour de Chatelaillon Une fillette intrépide douée d’une curiosité sans limites, vient tout juste d’emménager avec sa famille dans une immense maison qui n’est autre qu’une ancienne confiserie ensorcelée….

www.beausejour-chatelaillonplage.fr

Comedie AVRIL

A Comédie La Rochelle, deux pièces vous sont proposées VOUS POUVEZ EMBRASSER LA MARIÉE Du 09 Avril au 02 Mai 2018. Quand une cérémonie de mariage, orchestrée par un prêtre à la folie communicative, tourne au règlement de comptes entre futurs époux.

et AIME MOI SI TU PEUX Du 13 Avril au 05 Mai 2018 "Aime moi... Si tu peux" où le fabuleux destin de Hervé Pauchard, personnage atypique et irrésistiblement drôle.

www.16-19.fr/larochelle

Mandy Gaines

Mandy Gaines Quartet « Une Grande Voix du Jazz » à Royan Hôtel Cordouan - Thalazur jeudi 19 avril à 20h45

Concert proposé par CITYJAZZY gage de qualité!

www.cityjazzy.com

Dommages _Comédie Burlesque à l'Azile de La Rochelle _vendredi 20 et samedi 21 avril à 21h

Dommages est une sorte d’hommage au Vaudeville, énergétique et déjanté De : Céline Groussard, Elodie Poux, Julie Villers et Michel Frenna. Avec : Élodie Poux, Michel Frenna et Julie Villers. Mise en scène : Michel Frenna.

https://lazile\.org/

Dommages

Découvrez les plus beaux sites de Charentes Maritime :

https://cite\-huitre\.com/

La Cité de l'Huître est un espace muséographique et un centre d'interprétation de l'ostréiculture situé dans la ville de Marennes

http://www\.fa\-barzan\.com/

site archéologique gallo-romain majeur, faisant l'objet de fouilles programmées depuis 1994 http://www\.chateau\-enigmes\.com/charente\-maritime/

Visitez un magnifique Château de la Renaissance inscrit aux Monuments Historiques à travers un jeu de piste sur le thème des pirates.

https://paleosite\.fr/

Le Paléosite est un espace muséographique et un centre d'interprétation de la Préhistoire situé dans la commune de Saint-Césaire

Sites de Charente Maritime

L'aquarium de La Rochelle : Explorez la mer et ses mystères au cœur de La Rochelle

http://www\.aquarium\-larochelle\.com/

L' Accro-Mâts : Le seul espace au monde au monde pour devenir gabier dans le berceau de l’Hermione www.rochefort-ocean.com

Le Zoo de La Palmyre Niché au cœur d'une forêt de pins de 18 hectares, il est aujourd'hui l'un des sites touristiques les plus fréquentés de Charente-Maritime

http://www\.zoo\-palmyre\.fr/fr