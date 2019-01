Vos entrées au snowhall d'Amnéville avec France Bleu Lorraine

Amnéville, France

Le Snowhall d'Amnéville c'est les plaisirs de la neige, toute l’année à deux pas de chez vous. Elancez-vous sur la 1ère piste de ski indoor de France et la plus longue du monde ! 620 mètres de long, 35 m de large, 90 m de dénivelé et un tapis neigeux de 60 cm maintenu à une température de -2°C / –3 °C : la piste principale du Snowhall bat tous les records par ses dimensions comme par la qualité de glisse et les sensations qu’elle procure.

La piste est divisée en quatre espaces :

Une petite piste de 100 mètres de long et 35 mètres de large conçue pour permettre aux enfants et adultes débutants de s’initier aux joies du ski ou du snowboard dans des conditions optimales.

Une partie « luge » réservée spécialement aux enfants de moins de 12 ans.

Une zone tubbing (bouées)

Une grande piste de 620 mètres de long, 35 mètres de large et 90 mètres de dénivelé équivalente à une piste bleue.

Un snowpark pour les adeptes de freestyle.

Restez à l'écoute, France Bleu Lorraine vous offre vos entrées au snowhall d'Amnéville

Tout le matériel de glisse est disponible à l’espace location (ski, bâtons, snowboard, casques …). Après l’effort, le réconfort : le bar et le restaurant avec vue sur la piste offrent boissons chaudes et spécialités montagnardes.

Durant les vacances scolaires de la zone B, le snowhall est ouvert tous les jours de 9h30 à 22h, en période hors vacances fermé le lundi.

