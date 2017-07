France Bleu Berry vous offre vos invitations pour le festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire, en Indre et Loire

Pour sa 26ème édition le Festival International des Jardins a retenu le thème suivant : "Comment les jardins du 21ème siècle considèrent-ils, valorisent-ils, utilisent-ils cet extraordinaire et inaltérable pouvoir des fleurs, cette incroyable puissance de la grâce ?"

Les jardins de Chaumont © Maxppp - © J.DUTAC-PHOTOPQR-LA NOUVELLE REPUBLIQUE

Puisant aux sources d’un imaginaire d’aujourd’hui, usant de toutes les possibilités techniques, l’édition 2017 vous mènera de découvertes en inventions. De jardin en jardin, vous rencontrerez des scénarios inédits, des mises en scène et des fleurs jamais vues, assemblées de manière inattendue, jouant sur l’accumulation et les surprises de tous ordres. La fantaisie, la luxuriance, l’abondance, l’émerveillement seront au rendez-vous, au cœur de jardins audacieux, novateurs et oniriques.

►►► Accédez à la présentation des différents jardins visibles cette année à Chaumont.