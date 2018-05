Du 28 au 1er juin, France Bleu Gironde vous offre une soirée en amis aux Francofolies de La Rochelle mercredi 11 juillet.

5 invitations pour vous rendre le mercredi 11 juillet à la Rochelle ? Elles sont à gagner cette semaine dans "Objectif : dune". Au programme de votre soirée, Loïc Nottet, Raphaël, Véronique Sanson et Calogero.

Inscrivez-vous pour tenter votre chance chaque jour à 11h : 05.56.19.10.10 et testez votre culture générale ! Répondez à une maximum de questions, défiez la dune, et partez aux Francos ! Et si jamais la dune est plus forte que vous, peut-être y'aura t-il d'autres invitations d'ici à la fin du mois de juin...

Calogero est le nouvel invité de France Bleu Live © Radio France - Christophe Abramowitz

Véronique Sanson, invitée d'honneur des Victoires de la musique 2013 © Radio France - - Julie Guesdon