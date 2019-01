Vos photos sont formidables !

Chaque matin, la communauté des auditeurs de France Bleu Loire Océan partage ses plus belles photos du territoire.

Pays de la Loire, France

Chaque matin, nous partageons ensemble la météo de chez vous et vos plus belles photos de nos départements. Ce jeudi 10 janvier, une station météo France Bleu Loire Océan était en jeu pour la plus belle photo de la Loire ou d'un de nos cours d'eau. Mention spéciale à la photo de Solange Dianenaoned qui a été déclarée vainqueur !

Ci dessous, une sélection de vos plus beaux clichés

Bac de Loire © Radio France - Salomé Caillet Bourget

Bac de Loire © Radio France - Gabrielle Orx Lut

Bateau Mou Canal de la Martinière © Radio France - Elidia Gallégo

Bord de Loire à St Sebastien © Radio France - Gilles Chehade

Grue Jaune © Radio France - Crédit Photo Gilberte Chartier

Anneau © Radio France - Crédit Photo Kévin BTD

Belem © Radio France - Jean Lamy

Le Lay à Mareuil © Radio France - Getz Lim

Le pont de Pirmil © Radio France - Leon Fontaine

Les Folies Siffait © Radio France - Dominique Hamon

Pont D'Ancenis © Radio France - Mureille Lemasson

Pont de St Nazaire © Radio France - Mag Gautier

Pont entre Loireauxence et Saint-Florent-le-Vieil © Radio France - Thierry Monnier

Pont Eric Tabarly © Radio France - Sylvie Lize

Pornic © Radio France - Adeline Baudry

Sous le pont de St Nazaire © Radio France - Guillaume Dalmard