Vos photos sont formidables !

Chaque matin, nous partageons ensemble la météo de chez vous et vos plus belles photos de nos départements. Ce jeudi 7 février, une station météo France Bleu Loire Océan était en jeu, pour vos plus beaux clichés de plages et bords de mer. Mention spéciale à Gwen qui nous a envoyé une touchante photo de la plage St Jean de mont !

Ci-dessous, retrouvez une sélection de vos meilleurs clichés

Cote sauvage le Pouliguen batz sur Mer © Radio France - Elisabeth Zabeth

L'épine a Noirmoutier © Radio France - Frédéric Guillin

La plaine sur Mer © Radio France - Benoit Bourcier

Mouette plage de la Baule © Radio France - Emiel Priou

Plage plan d'eau - La bernerie © Radio France - Loïc le Huen

Plage St Jean de Mont © Radio France - Caro Jourdain

Pointe d'Arcay à la faute sur mer © Radio France - Antoine Berthaud

Plage de la Gachère Brem sur Mer © Radio France - Gali Osca

St Marc sur Mer - Mr Hulot a retrouvé sa pipe © Radio France - Catherine Duchon Nivinou