Vos photos sont formidables !

Chaque matin, la communauté des auditeurs de France Bleu Loire Océan partage ses plus belles photos du territoire.

Nantes, France

Chaque matin, nous partageons ensemble la météo de chez vous et vos plus belles photos de nos départements. Ce mardi 12 mars, une lunch-box France Bleu Loire Océan était en jeu, pour vos plus beaux clichés de printemps. Mention spéciale à Fabrice qui a surpris cette abeille en plein vol.

Ci-dessous, retrouvez une sélection de vos meilleurs clichés

Abeille en train de butiner © Radio France - Fabrice Viaud le gagnant

Camélia © Radio France - Gael Mopin

Fleurs de Printemps © Radio France - Monique Guiheneuf

Mimosas © Radio France - Arlette Garlantezec

Fleurs sur lit de feuilles © Radio France - Sophie Chenuet Carrière