Nantes, France

Chaque matin, nous partageons ensemble la météo de chez vous et vos plus belles photos de nos départements. Radio, lunch-box, station-météo... Autant de cadeaux en jeu, pour vos plus beaux clichés, à l'instar de ces lever et coucher de soleil...

Ci-dessous, retrouvez une sélection de vos meilleurs clichés

Ancenis Marais de Grès © Radio France - Arnaud Juton

Etang de Gruelleau Treffieux © Radio France - Anne Marie Hay

Lever de soleil sur la commune de Venansault © Radio France - Gali Osca

Noirmoutier © Radio France - Gilberte Chartier

Plage de la Bernerie © Radio France - Karine Fab Cormerais

Pont de Mauves sur Loire © Radio France - Cécile Gourdin