Chaque matin, la communauté des auditeurs de France Bleu Loire Océan partage ses plus belles photos du quotidien.

Nantes, France

Chaque matin, nous partageons ensemble la météo de chez vous et vos plus belles photos... Radio, lunch-box, station-météo... Autant de cadeaux en jeu, pour vos plus beaux clichés. Ce lundi matin, vos chats étaient les vedettes de la toile !

Chat "Suricate" d'Arnaud, vainqueur de notre concours © Radio France - Arnaud Bd

Ci-dessous, retrouvez une sélection de vos meilleurs clichés

Chat navigue ! © Radio France - Agnès Graziani

Chat se lève de la patte gauche ! © Radio France - Virginie Maréchal

Chat papouille ! © Radio France - Veronique Francois

Chat prend 5 minutes de rabe ! © Radio France - Olier Thiodet

Chat traîne dans la salle de bain ! © Radio France - Eiléme MoAn

Chat bosse et chat amasse ! © Radio France - Jillian Rusdenine