Vos places pour applaudir Boulevard des Airs avec France Bleu Belfort Montbéliard

Le 13 mars 2019 à 20h30 le groupe "Boulevard des Airs" sera en concert à l'Eden de Sausheim.

Le groupe "Boulevard des Airs", qui a vu le jour lors de leurs années lycée, s'est fait connaître en 2015 avec les titres "Bruxelles", et "Emmène moi". Après une tournée des zéniths, des concerts à travers le monde et une Victoire de la Musique en février dernier pour leur chanson "Je me dis que toi aussi", ils resillonnent les différentes scènes françaises.

Ils seront présents sur la scène de l'Eden à Sausheim le 13 mars prochain. L'occasion de les applaudir et de découvrir sur scène l'énergie de ce groupe français.

Boulevard des Airs - https://bda-boulevarddesairs.com

Vos places à remporter en écoutant France Bleu Belfort Montbéliard. Un numéro à retenir : 03 84 22 82 82.