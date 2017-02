Vos places pour The Australian Pink Floyd Show avec France Bleu Belfort Montbéliard

Le 22 mars 2017 à l'Axone de Montbéliard un spectacle à ne pas rater...

Formé au début des années 90, "The Australian Pink Floyd" rend hommage à Pink Floyd en reprenant leurs codes : mise en scène, musique, lumières-lasers ; la ressemblance est saisissante ! Tout est mis en œuvre par ces passionnés de rock pour se rapprocher au plus près de l'esprit Floyd. Une fois de plus "The Australian Pink Floyd" offrira un live-show ambitieux et spectaculaire pour faire vivre au public un concert des Pink Floyd comme s'ils étaient sur scène !

Après une tournée mondiale exceptionnelle, The Australian Pink Floyd Show sont de retour en France et s'arrêteront le 22 mars prochain à l'Axone de Montbéliard.

