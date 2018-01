Le samedi 20 janvier 2018 la tournée "Age tendre, la tournée des idoles" s'arrête à l'Axone de Montbéliard.

La Tournée "Age tendre" repart sillonnée la France avec un tout nouveau spectacle présenté par Cyril Feraud.

Age Tendre 2018 - www.agetendreettetedebois.com

L'occasion de voir en concert de nombreux artistes sur la scène de l'Axone le 20 janvier prochain.

Sheila, Dave, Nicoletta, Michèle Torr, Dick Rivers, Patrick Juvet, Isabelle Aubret, Stone, Pierre Groscolas et Richard Dewitte du groupe "Il était une fois", reprendront pour le plus grand plaisir de tous leurs plus grands succès.

Des places pour les applaudir sont à remporter en écoutant France Bleu Belfort Montbéliard.