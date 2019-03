Vos places pour le concert de Best Of Floyd avec France Bleu Belfort Montbéliard

Best Of Floyd s'arrête à Belfort le 28 mars 2019 à 20h à la Maison du Peuple.

Best Of Floyd part sur les routes de France pour présenter son "Welcome Tour 2019". Le nom de cette tournée est bien entendu un clin d'oeil à la chanson "Welcome To The Machine" de l'album "Wish You Were Here".

Redécouvrez sur la scène de la Maison du Peuple de Belfort, le 28 mars prochain, la musique de Pink Floyd.

Best Of Floyd - http://www.bestoffloyd.com/news/209-welcome-tour-2019.html

Tentez de remporter vos places en écoutant France Bleu Belfort Montbéliard. Un numéro de téléphone à retenir : 03 84 22 82 82.