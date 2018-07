Et une et deux et trois sorties voir plus !

24000 Périgueux, France

A Mensignac (entre Tocane et Périgueux) 30e fête du Pain

au programme :Vendredi, samedi et dimanche Fête foraine, bal disco, feu d’artifice, animations autour du pain, concert du groupe Occitan Nadau et spectacle de Patrick Sébastien.France Bleu Périgord en direct de Mensignac samedi de 16h à 19h avec Hugo Laroche.

A Ribérac vendredi et samedi Fest’in

avec vendredi la Vaguabonde chanson française, Danakil un collectif de 10 musiciens pour du reggae, les Massilia Sound System ragga/reggae et Tha Trickaz (électro) Sur les deux soirées DJ So One assure l’ambiance pendant les changements de plateau. Samedi le groupe Trois Cafés Gourmands (chanson française jazz manouche avec du rock et blues ) du pop rock avec les BB Brunes, le rap avec Disiz la Peste et du Natural Trance avec la P’tite Fumee https://www\.francebleu\.fr/infos/culture\-loisirs/fest\-riberac\-deux\-jours\-de\-fete\-et\-de\-musique\-non\-stop\-1531403025

Terrasson un camp militaire américain vendredi et tout le week-end

Les passeurs de mémoire organisent leur 20ième rassemblement de véhicules américains de la libération aux jardins de l’ile de la Vergne à Terrasson, vous pourrez remonter le temps les 13.14.15 juillet avec possibilité dès vendredi après-midi de faire des baptêmes en véhicules à un prix raisonnable.L’entrée du camp est de 1 euro par personne, gratuit pour les enfants, buvette sur place.il y a un défilé le samedi matin à Condat, le Lardin puis Terrasson. Une troupe de 60 personnes à pied suivit des véhicules.

A Souillac dans le Lot

Souillac en Jazz du 15 au 21 juillet 43e festival Sim Copans, avec des grands noms du jazz : Olivier Py,Alouine Koné ,Rudresh Mahanthappa’s Indo Coalition ,Théo Ceccaldi trio, Thomas de Pourquery Supersonic,Joshua Redman featuring Billy Hart….concerts sous les arcades de l’Abbaye romane animations également dans toute la ville une quarantaine d’heures de concerts gratuits www.souillaccenjazz.fr

La Nuit du Feu à Nontron

samedi place de la mairie à partir de 19h avec les sapeurs pompiers de Nontron,soirée animée par un DJ,structure gonflable gratuite,restauration sur place et à 23h feu d'artifice

A Saint Pierre de Cole au Chateaux de Bruzac

à compter de ce samedi 14 juillet nouvelle saison pour des visites guidées en costume médiéval tous les week-ends et jours fériés jusqu'au 15 aout ,autre temps fort de l'été bruzacois les visites médiévales gourmandes les 25 juillet et 8 aout à partir de 18h30

Finale de la Coupe du monde : où voir le match France-Croatie en Dordogne

