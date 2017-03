Vosges : Ice-Cream chien-guide, les yeux de Chantal Baguet

Ice-Cream est un chien-guide qui veille sur Chantal Baguet, sa maîtresse non-voyante. Depuis deux ans, une relation fusionnelle s’est installée entre les deux qui se traduit au quotidien par le travail et beaucoup de tendresse.

Une maladie génétique a privé Chantal Baguet de la vue. Sa rencontre en 2015 avec Ice-Cream, un chien-guide va changer sa vie. C’est en 2012 que Chantal entend sur France Bleu Sud Lorraine que l’association des Chiens Guides de l’Est à Woippy ouvre ses portes. Elle se rend sur place et retire un dossier complet riche en questions médicales et sur sa vie de tous les jours. En 2014, Ice-Cream rejoint Chantal Baguet et s’installe dans un premier temps pour quelques jours dans sa nouvelle demeure de Jésonville dans les Vosges :

Avant la remise, Ice-Cream est resté avec moi une dizaine de jours. Le but était de se rencontrer et de s’apprivoiser. Ça a été une révolution car il est mon tout premier chien. Il s’est montré tout de suite affectueux, très proche de moi comme s’il était investi d’une mission. C’était très émouvant.»

Chantal Baguet est avec Ice-Cream son chien-guide. © Radio France - @Laurent Pilloni

Ecoutez le reportage consacré à Chantal Baguet et son chien-guide Ice Cream diffusé dans : La Lorraine au grand air sur France Bleu Sud Lorraine.

Suite à cette prise de contact, c’est en 2015, après avoir été guidée par une équipe technique pour découvrir le chien et un psychologue, que Chantal Baguet devient la maîtresse d’Ice-Cream, chien-guide d’aveugles. Un véritable changement dans sa vie. Finie la canne blanche, le travail avec Ice-Cream peut commencer, il devient les yeux de Chantal Baguet :

Avant d’être à l’aise dans différents environnements, il faut travailler et garder une certaine constance. Au départ, on lui donne des ordres : donner et garder les lignes lorsqu’on est sur un trottoir, accéder à un passage piéton, nous faire sentir l’endroit où se trouve la clenche d’une porte ou une boite aux lettres, éviter un obstacle. Si ce n’est pas bien fait, on y retourne. Le ton employé lui fait comprendre si je suis satisfaite ou pas.»

Quelques explications sur le travail d'un chien-guide.

Ce donnant-donnant permet d’établir une relation saine et pleine de confiance. Avant l’arrivée d’Ice-Cream, Chantal Baguet était dépendante de son conjoint. Depuis, elle a retrouvé une certaine autonomie et de l’assurance. Une nouvelle vie qu’elle entend prolonger le plus longtemps possible avec son chien-guide.

Si vous souhaitez aider les aveugles à trouver un chien-guide, rendez-vous sur l'association des Chiens-Guides de l'Est.