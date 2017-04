Votez pour la plus belle plage du Pays Basque

France Bleu Pays Basque et Sud Ouest s'associent pour faire élire la plus belle plage du Pays Basque. Donnez-votre opinion et votez jusqu'au 29 avril en faveur de votre plage préférée de la côte basque.

Du 17 au 29 avril, France Bleu Pays Basque passe en mode "les pieds dans le sable" et vous propose de voter pour votre plus belle plage du Pays Basque. Élisez votre plus belle plage du Pays Basque, votez entre 10 candidates dont vous connaissez les vagues par coeur. Pas d'abstention ni de votre blanc mais votre coup de coeur pour votre plage préférée.

10 plages sélectionnées :

La plage des Dunes (Anglet)

Les Sables d'Or (Anglet)

La Grande Plage (Biarritz)

Le Port Vieux (Biarritz)

La Côte des basques (Biarritz)

Parlementia (Bidart)

Lafiténia (Saint Jean-de-Luz)

La Grande plage (Saint Jean-de-Luz)

La plage de Socoa (Ciboure)

La Grande plage (Hendaye)

Élisez la plus belle plage de la côte basque, celle dont vous connaissez tous les recoins et les moindres grains de sable. Choisissez celle qui vous rappelle des souvenirs de vacances, de parties de beach volley interminables. Mettez en avant la plage qui propose le plus beau spot de surf... Votez pour VOTRE plus belle plage !

A l'issue de votre vote, gagnez des draps de plage et de la lecture... pour la plage !