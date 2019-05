Votez pour la Révélation 2019 de la chanson en Auvergne

Ils sont deux artistes à être sélectionnés par France Bleu Pays d'Auvergne. Départagez-les en votant !

Vous avez jusqu'au 9 juin pour faire jouer vos réseaux et voter pour la révélation d'Auvergne !

Il participera à la finale Régionale "Les Révélations France Bleu Auvergne Rhône Alpes 2019" enregistrée au FIL de Saint-Étienne, le mardi 18 juin.

Le vainqueur sera diffusé à l’occasion de la Fête de la Musique, le vendredi 21 juin, sur les cinq antennes de France Bleu en AURA et sur France 3 AURA le jeudi 20 juin, après le Soir 3.

Le président du Jury des Révélations 2019 sera Richard Gotainer.

An’Om

An’Om aka Tom Morvant est un rappeur sensible qui n’a pas peur de briser les codes du rap en parlant de sentiments. C’est en mélangeant le rap et le chant qu’il séduit son public depuis 2015. En septembre 2017, il s’est entouré de Vayn qui l’accompagne sur scène et en studio pour créer un mélange électro-acoustique étonnant… La vie, leurs vies, voilà ce qu’ils racontent à travers leurs textes et leurs mélodies…

Blue Tomorrow

Blue Tomorrow, c'est un chant et des riffs de guitares empreints des influences Green Day, Blink182, NOFX d'un côté. De l'autre, des passages solos aux airs de Nirvana, ou encore Metallica. Un jeu de basse tantôt cool, tantôt agressif avec des passages "slap" là où il faut. Un batteur à fond dans ses rythmiques punk-rock / hardcore... Un véritable et d-étonnant cocktail musical... Électrisant et dynamique, accompagné d'une énergie scénique dangereusement contagieuse... Avec Rémy FIORELLO (chant/guitare rythmique), Matthieu MONNERY (batterie), Jeremy BENOÎT (basse), Arthur MARNAT (guitare lead).

Maintenant à vous de faire votre choix. Votez !