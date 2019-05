Votez pour la Révélation 2019 de la chanson en Drome Ardèche

Ils sont 5 artistes a être sélectionnés par France Bleu Drôme Ardèche. Découvrez-les et votez!

Vous avez jusqu'au 30 mai pour faire jouer vos réseaux et voter pour la révélation Drôme Ardèche !

Le vainqueur participera à la finale Régionale "Les Révélations France Bleu Auvergne Rhône Alpes 2019" enregistrée au FIL de Saint-Étienne, le mardi 18 juin, et diffusée à l’occasion de la Fête de la Musique, le vendredi 21 juin, sur les cinq antennes de France Bleu en AURA et sur France 3 AURA le jeudi 20 juin, après le Soir 3.

Le président du Jury des Révélations 2019 sera Richard Gotainer.

Baptiste Dupré

les chansons de Baptiste Duprè délivrent un folk profondément poétique, élémentaire, qui donne corps à des airs humanistes à l’épreuve du temps.

Doc Valdum

Doc Valdum est un groupe de 7 musiciens expérimentés et passionnés, aux influences très diverses mais avec une passion commune pour la musique et le son.

Marion Elgé

Inspirée par La Grande Sophie, Vanessa Paradis ou Zazie, Marion Elgé affectionne aussi des artistes masculins tels que Calogéro, Julien Doré. Une planète musicale où chacune de ses références se sont métamorphosées en prenant leur envol vers un univers plus sinueux, plus anfractueux, se construisant peu à peu une identité propre.

Remingway

Interprète, pianiste, guitariste et auteur compositeur, c'est dire si Rémy Dugand alias Remingway est un artiste complet. Le Valentinois reçoit une formation musicale classique dès sa plus tendre enfance, et découvre l'orgue à huit ans dans un temple protestant en Ardèche. Un instrument atypique qui ne le quittera plus jusqu'à l'adolescence. Biographie de Rémy Dugand

Théo

Théo est un auteur-compositeur-interprète drômois. Il a sorti son 1er album solo en mars 2017, dans le registre qu'il affectionne le plus, la chanson française festive et engagée.

Maintenant à vous de faire votre choix. Votez !